Wednesday, Nov 5, 2025

صفحه نخست » بیلبورد تبلیغاتی حکومتی با عکس مصدق، صدام و محمدرضا پهلوی

بیلبورد تبلیغاتی حکومتی که به‌تازگی در میدان انقلاب تهران نصب شده است تصویر تعدادی از چهره‌های سیاسی ایران و جهان را محصور در تاج مجسمۀ آزادی آمریکا نشان می‌دهد.

🔸بر این بیلبورد که بخشی از کارزار تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده است عبارت «پشت وعده‌های آزادی» نوشته شده و تصاویر سیاستمدارانی نظیر محمد مصدق، محمدرضاشاه پهلوی و صدام حسین در آن دیده می‌شود.

🔸در این تصویر چهره‌های سیاسی دیگری همچون معمر قذافی، ولودیمیر زلنسکی و اشرف غنی هم گنجانده شده است اما هیچ توضیحی دربارۀ دلیل کنار هم قرار گرفتن این چهره های سیاسی و واقعیت‌های تاریخی پیرامون آن‌ها داده نشده است.

0002.jpg

مطلب بعدی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
نصب یک بنر خاص مقابل سفارت بریتانیا در تهران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar5.jpg
حواشی پروپاگاندا ۱۳ آبان
daily5.jpg
ندا موتمنی رقصنده گروه خبرساز هپی و مدل زیبای اینستاگرامی
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری
oholic5.jpg
استایل لیلا میلانی، و همسرش مانی خوشبین برای
goftar5-1.jpg
تصاویر تازه گلشیفته فراهانی با جواهرات کارتیه
daily14.jpg
افشاگری بازیگر زن درباره فساد اخلاقی ابوالقاسم طالبی کارگردان جنجالی
daily.jpg
محل زندگی دختر کوچک رحیم صفوی لو رفت
goftar4.jpg
ازدحام در مراسم ختم برادر مصطفی تاج زاده

از سایت های دیگر

عکسی دردناک | پسرِ مامان
از زبان یک عکس: فمینیست‌های کوته بین غربی در حضور خمینی
کاریکاتور +۱۶ هشدار
فیلم: دوران رضاشاهی؛ آزادی زنان، شکست ملایان

پر بیننده ترین ها



gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
oholic8-1.jpg
حقایقی شگفت انگیز درباره پول خرج کردن دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری امریکا
one4-1.jpg
هالووین در ریاض
goftar22-2.jpg
خوراک هایی که هرگز نباید در هواپز یا سرخ کن بدون روغن بپزید
gtv.jpg
تصویری: آیا حاضرید در این خانه باریک زندگی کنید؟
oholic3-1.jpg
اقامت های لوکس چلسی در دبی؛ ۱۴۰۰ واحد با زمین فوتبال روی پشت بام

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy