بیلبورد تبلیغاتی حکومتی که بهتازگی در میدان انقلاب تهران نصب شده است تصویر تعدادی از چهرههای سیاسی ایران و جهان را محصور در تاج مجسمۀ آزادی آمریکا نشان میدهد.
🔸بر این بیلبورد که بخشی از کارزار تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده است عبارت «پشت وعدههای آزادی» نوشته شده و تصاویر سیاستمدارانی نظیر محمد مصدق، محمدرضاشاه پهلوی و صدام حسین در آن دیده میشود.
🔸در این تصویر چهرههای سیاسی دیگری همچون معمر قذافی، ولودیمیر زلنسکی و اشرف غنی هم گنجانده شده است اما هیچ توضیحی دربارۀ دلیل کنار هم قرار گرفتن این چهره های سیاسی و واقعیتهای تاریخی پیرامون آنها داده نشده است.
نصب یک بنر خاص مقابل سفارت بریتانیا در تهران