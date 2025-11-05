مهدی محمودیان، فعال سیاسی، در شبکه اجتماعی اکس خبر داد که دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کرده است تنها چند دقیقه پس از انتشار یک صفحه از یک گزارش و انتقاد به نحوه برخورد دستگاه قضائی جمهوری اسلامی با مفسدان اقتصادی.



یادآور می‌شویم بابک زنجانی مفسد و رانتخوار بزرگ اقتصادی مدت‌ها ست که از زندان خارج شده و مهم‌تر این‌که در این مدت رئیس بانک مرکزی و اعضای مجلس شورای اسلامی را بارها تهدید کرده است.

با وجود اینکه بیش از ۱۰ سال گذشته اما بدهی خود را پرداخت نکرده و این بدهی با افت شدید ارزش پول ملی کشورمان رقمی بسیار ناچیز شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «بیش از یک دهه از صدور حکم قطعی برای بابک زنجانی در پرونده فساد نفتی می‌گذرد و هنوز بیش از ۹۹ درصد از بدهی دو میلیارد یورویی او به شرکت ملی نفت ایران به‌صورت نقدی تسویه نشده است. قوه قضائیه واکنشی به این موضوع تا کنون نداشته است.»

افشاگری مهدی محمودیان: تبعیض در اجرای آیین‌نامه زندان‌ها و مرخصی محکومان اقتصادی



مهدی محمودیان در پاسخ به مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه در ایکس:



بعید است که ندانید "سازمان زندانها یک آیین نامه دارد که به طور مشخص بندهایی از آن در مورد غیبت زندانیان از مرخصی است؛ البته اصلا "بعید نیست که ندانید" همین قوه ثضایبه در مورد محکومین مفاسد اقتصادی چگونه عمل کرده است.



برای اطلاع شما گوشه‌ای از حبس محکومین مفاسد اقتصادی رو ابنجا منتشر می‌کنم.





پ.ن

اطلاعات جدول برای سال ۱۴۰۱ است و بروز رسانی نشده است.