Wednesday, Nov 5, 2025

صفحه نخست » پس از انتشار این سند؛ محمودیان از اعلام جرم دادستانی خبر داد

mahmoudian.jpgمهدی محمودیان، فعال سیاسی، در شبکه اجتماعی اکس خبر داد که دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کرده است تنها چند دقیقه پس از انتشار یک صفحه از یک گزارش و انتقاد به نحوه برخورد دستگاه قضائی جمهوری اسلامی با مفسدان اقتصادی.

یادآور می‌شویم بابک زنجانی مفسد و رانتخوار بزرگ اقتصادی مدت‌ها ست که از زندان خارج شده و مهم‌تر این‌که در این مدت رئیس بانک مرکزی و اعضای مجلس شورای اسلامی را بارها تهدید کرده است.

با وجود اینکه بیش از ۱۰ سال گذشته اما بدهی خود را پرداخت نکرده و این بدهی با افت شدید ارزش پول ملی کشورمان رقمی بسیار ناچیز شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «بیش از یک دهه از صدور حکم قطعی برای بابک زنجانی در پرونده فساد نفتی می‌گذرد و هنوز بیش از ۹۹ درصد از بدهی دو میلیارد یورویی او به شرکت ملی نفت ایران به‌صورت نقدی تسویه نشده است. قوه قضائیه واکنشی به این موضوع تا کنون نداشته است.»

tweet2.jpg

افشاگری مهدی محمودیان: تبعیض در اجرای آیین‌نامه زندان‌ها و مرخصی محکومان اقتصادی

مهدی محمودیان در پاسخ به مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه در ایکس:

بعید است که ندانید "سازمان زندانها یک آیین نامه دارد که به طور مشخص بندهایی از آن در مورد غیبت زندانیان از مرخصی است؛ البته اصلا "بعید نیست که ندانید" همین قوه ثضایبه در مورد محکومین مفاسد اقتصادی چگونه عمل کرده است.

برای اطلاع شما گوشه‌ای از حبس محکومین مفاسد اقتصادی رو ابنجا منتشر می‌کنم.

doc.jpg

پ.ن
اطلاعات جدول برای سال ۱۴۰۱ است و بروز رسانی نشده است.

مطلب قبلی...
dr.jpg
جزییات تکان‌دهنده از پرونده‌ «قتل» عجمیان
مطلب بعدی...
yasharS.jpg
ادعای جنجالی یاشار سلطانی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar5.jpg
حواشی پروپاگاندا ۱۳ آبان
daily5.jpg
ندا موتمنی رقصنده گروه خبرساز هپی و مدل زیبای اینستاگرامی
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری
oholic5.jpg
استایل لیلا میلانی، و همسرش مانی خوشبین برای
goftar5-1.jpg
تصاویر تازه گلشیفته فراهانی با جواهرات کارتیه
daily14.jpg
افشاگری بازیگر زن درباره فساد اخلاقی ابوالقاسم طالبی کارگردان جنجالی
daily.jpg
محل زندگی دختر کوچک رحیم صفوی لو رفت
goftar4.jpg
ازدحام در مراسم ختم برادر مصطفی تاج زاده

از سایت های دیگر

فیلم: دوران رضاشاهی؛ زوال قدرت آخوندها
تنها راه انقلابی جدید در ایران از دید نشریه لیبراسیون
از زبان یک عکس: چمدان های آیت‌الله خمینی
نفوذ به سیلیکون‌ولی با سکس

پر بیننده ترین ها



gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
oholic8-1.jpg
حقایقی شگفت انگیز درباره پول خرج کردن دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری امریکا
one4-1.jpg
هالووین در ریاض
goftar22-2.jpg
خوراک هایی که هرگز نباید در هواپز یا سرخ کن بدون روغن بپزید
gtv.jpg
تصویری: آیا حاضرید در این خانه باریک زندگی کنید؟
oholic3-1.jpg
اقامت های لوکس چلسی در دبی؛ ۱۴۰۰ واحد با زمین فوتبال روی پشت بام

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy