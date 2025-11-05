بر پایه اطلاعات رسیده به منوتو، جوان پادشاهیخواه محمد اسماعیلزاده ۲۱ ساله به صورت مشکوکی جان خود را از دست داده است. منبع منوتو اطلاع داده این جوان پس از آنکه در تلاش برای گرامیداشت زادروز ابوالفضل آدینهزاده، جانباخته اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بوده تلفنهای تهدید آمیز حکومتی دریافت میکند.
نزدیکانش پس از چند روز بیخبری با مراجعه به منزل او، با پیکر بیجان آقای اسماعیلزاده روبهرو میشوند. این موضوع ۲۷ خرداد رخ داده است، اما پس از کشتهشدن امید سرلک، منبع منوتو تصمیم گرفته این اطلاعات را از طریق منوتو رسانهای کند.
خانواده این جوان اهل قزوین بودند و در جریان جنگ ۱۲ روزه محمد اسماعیلزاده به دلیل گرفتاری کاری موفق نشده بوده نزد آنها برود.