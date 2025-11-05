Wednesday, Nov 5, 2025

صفحه نخست » تراژدی مشابه امید سرلک

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgبر پایه اطلاعات رسیده به منوتو، جوان پادشاهی‌خواه محمد اسماعیل‌زاده ۲۱ ساله به صورت مشکوکی جان خود را از دست داده است. منبع منوتو اطلاع داده این جوان پس از آن‌که در تلاش برای گرامیداشت زادروز ابوالفضل آدینه‌زاده، جان‌باخته اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بوده تلفن‌های تهدید‌ آمیز حکومتی دریافت می‌کند.


نزدیکانش پس از چند روز بی‌خبری با مراجعه به منزل او، با پیکر بی‌جان آقای اسماعیل‌زاده روبه‌رو می‌شوند. این موضوع ۲۷ خرداد رخ داده است، اما پس از کشته‌شدن امید سرلک، منبع منوتو تصمیم گرفته این اطلاعات را از طریق منوتو رسانه‌ای کند.

خانواده این جوان اهل قزوین بودند و در جریان جنگ ۱۲ روزه محمد اسماعیل‌زاده به دلیل گرفتاری کاری موفق نشده بوده نزد آن‌ها برود.

Untitled-4.jpg

مطلب قبلی...
ahmadi.jpg
کوروش احمدی دیپلمات سابق: جزایر سه گانه ایران در خطر است
مطلب بعدی...
sarlak.jpg
وزارت خارجه آمریکا وارد ماجرای "مرگ فجیع" امید سرلک شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar5.jpg
حواشی پروپاگاندا ۱۳ آبان
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری
daily5.jpg
ندا موتمنی رقصنده گروه خبرساز هپی و مدل زیبای اینستاگرامی
goftar5-1.jpg
تصاویر تازه گلشیفته فراهانی با جواهرات کارتیه
daily14.jpg
افشاگری بازیگر زن درباره فساد اخلاقی ابوالقاسم طالبی کارگردان جنجالی
oholic5.jpg
استایل لیلا میلانی، و همسرش مانی خوشبین برای
daily.jpg
محل زندگی دختر کوچک رحیم صفوی لو رفت
goftar4.jpg
ازدحام در مراسم ختم برادر مصطفی تاج زاده

از سایت های دیگر

کاریکاتور: رهبری گروگانگیر حرفه‌ای
حکم عجیب دادگاه تبریز در ثبت روابط جنسی توسط ابزار الکترونیک
ویدئو: بالخره شد نوبت سیدعلی؟
فیلم: عاقبت ارسال عکس از آلت جنسی

پر بیننده ترین ها



gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
oholic8-1.jpg
حقایقی شگفت انگیز درباره پول خرج کردن دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری امریکا
one4-1.jpg
هالووین در ریاض
goftar22-2.jpg
خوراک هایی که هرگز نباید در هواپز یا سرخ کن بدون روغن بپزید
gtv.jpg
تصویری: آیا حاضرید در این خانه باریک زندگی کنید؟
oholic3-1.jpg
اقامت های لوکس چلسی در دبی؛ ۱۴۰۰ واحد با زمین فوتبال روی پشت بام

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy