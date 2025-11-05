ورود وزارت خارجه آمریکا به پرونده مرگ امید سرلک؛ تأکید بر وجود «نشانه‌های دخالت حکومت ایران»

خبرنامه گویا - وزارت خارجه آمریکا در واکنش به مرگ امید سرلک، جوانی از شهر الیگودرز استان لرستان که پس از انتشار ویدئویی از آتش زدن تصویر علی خامنه‌ای خبر جان‌باختنش منتشر شد، این حادثه را «مرگ فجیع» توصیف و آن را محکوم کرد.



صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در حالی که مقام‌های محلی مدعی‌اند سرلک خودکشی کرده، زمان و شرایط حادثه به‌طور جدی احتمال دخالت حکومت ایران را مطرح می‌کند.»

در این بیانیه، مرگ سرلک «نمونه‌ای از سرکوب مخالفان» از سوی جمهوری اسلامی توصیف شده و آمده است: «ایالات متحده در کنار مردم ایران در مسیر دستیابی به عدالت، کرامت و آزادی ایستاده است.»

امید سرلک پس از انتشار ویدیویی که در آن تصویر رهبر جمهوری اسلامی را با صدای محمدرضا شاه پهلوی آتش زد، بی‌جان پیدا شد. خانواده او می‌گویند که امید «کشته شده است»، اما رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی این روایت را رد کرده و علت مرگ را «خودکشی پس از شکست عشقی» عنوان کرده‌اند.

چند رسانه وابسته به نهادهای امنیتی نیز ویدیویی از اعترافات اجباری منتسب به خانواده سرلک منتشر کردند که در آن برادر او می‌گوید: «هیچ‌کدام از اعضای خانواده صفحه یا فعالیت رسانه‌ای ندارند. بگذارید قانون مسیر خود را طی کند.»

انتشار این ویدیوها و تصاویر عزاداری خانواده سرلک، موجی از واکنش‌های احساسی و اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. در مراسم خاکسپاری او، گروهی از شهروندان شعارهای اعتراضی سر دادند. در روزهای اخیر نیز کاربران با ارسال ویدیوهایی از آتش زدن تصاویر خامنه‌ای و روح‌الله خمینی، با سرلک ابراز همبستگی کرده‌اند.

شدت خشم عمومی و افزایش پرسش‌ها درباره چگونگی مرگ سرلک، روایت رسمی حکومت را زیر سؤال برده و بسیاری از کاربران و تحلیل‌گران این حادثه را «قتل حکومتی» توصیف می‌کنند. فضای شبکه‌های اجتماعی اکنون بر مطالبه روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گویی مسئولان متمرکز شده است.