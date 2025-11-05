🎥 تصاویر تازه از قله دماوند نشان می‌دهد که این قله در آبان‌ماه امسال کاملا بی‌برف مانده است؛ وضعیتی کم‌سابقه که نشانه‌ای روشن از تشدید بحران اقلیمی و خشکسالی در کشور به شمار می‌رود. کارشناسان می‌گویند کاهش بارندگی، افزایش دمای میانگین سالانه و فرسایش منابع طبیعی، از مهم‌ترین... pic.twitter.com/UckoIecREf