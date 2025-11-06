خشم مردمان ایران زمین بار دیگر مانند آتش زیرخاکستر ظاهر شد و گریبان «دیکتاتور تهران» را گرفته است. دیکتاتور ابلهی که در ۸۶ سالگی، خود را خدا می داند.
شروع قیام ۱۹ با قتل یک جوان در الیگودرز شکل گرفته است. امید سرلک، یک جوان وطن پرست و اخلاق گرا و عاشق نام ایران و شیفته شاهنشاه فقید، صحنه ای شگفت را برای مردمان به خواب رفته در جامعه زیر یوغ استبداد دینی خلق کرد. او در ویدئویی با صدای محمد رضا شاه پهلوی، تصویر علی خامنه ای، را به اتش کشید و چماقداران «دیکتاتور تهران» جان او را بی رحمانه گرفتند
علی خامنه ای، دیکتاتوری است که ۳۷ سال است ایران را با غارت و تاراج و فساد و استبداد دینی به کشوری فقیر، ویرانه و محروم مبدل کرده و امروز در پائیز، حرکت شجاعانه این جوان پادشاهی خواه و سرباز شاهزاده رضاپهلوی، جرقه حرکتی دیگر را در تاریخ جامعه ایران پدید آورد. جنبش ۱۹، کم کم شکل گرفت
از زمستان بی بهار ۱۹۷۹ تا امروز، ۱۸ بار مردم ایران ، مانند جامعه ای زنده و پویا، بپاخواستند و علیه «استبداد دینی» در سیستم توحش «خلافت اسلامی ولایت فقیه» قیام کردند تا شاید جنازه جمهوری اسلامی توخالی و پوچ را که مشابه یک صندوق لعنت است، دفن کنند
بار ۱۸م ، « قتل مهسا امینی» موجب جنبش شد و مانند گذشته، از یک سو هواداران سیاسی ۱۹۷۹ و یا افراد بهره مند از بقای رژیم، آن را منحرف کردند و از سوی دیگر هم چشمان بی خیال و نظاره گر و معامله گر جهانیان، در مقابل سرکوب وحشیانه سکوت کردند
فورا «ماشین تبلیغات» رژیم در صدد تغییر زمین بازی به نفع «دیکتاتور تهران» است و می گوید، امید سرلک، شکست عشقی خورده است
او، عشق به ایران، عشق به وطن، عشق به آزادی داشت و جانش را در پای اعتقادش گذاشت و مانند یک قهرمان، مشابه قهرمانان دیگر در تاریخ پادشاهی ایرانی، مرگ را بر ذلت و خواری در سایه استبداد دینی و توحش تروریسم اسلامی ترجیح داد
او از این زاویه شکست عشقی خورد، چون می دانست که هویت و نام و غرور و اصالت و تاریخ ایران به یغما رفته
او می دانست که عشق به ایران، پس از خارج شدن قطار سرنوشت ایران از ریل اصلی ، که پادشاهی ایرانی بود، به دره شکست منتهی شده
رژیم جمهوری اسلامی، با دو «ماشین تبلیغات» و «ماشین سرکوب» به دستور «دیکتاتور تهران» به کار افتاده است تا با استفاده از تجربیات گذشته در سرکوب وحشیانه، فضا را کنترل کند
اما این بار، مردگان رقیب خمینی در عرصه قدرت، که هنوز با اوج کینه و توهم و شرارت با پهلوی و پادشاهی در ایران می جنگند، شاید شاهد فروپاشی نظام برامده از خیانت مشتی بی وطن و تروریست مارکسیست اسلامی باشند.
شاید بدانند و بفهمند که جمهوری جمهوری کردنشان، توسط نسل جوان شنیده نمی شود و شهریار ایران را صدا می زنند و از تاریخ منفور بلوای ۱۹۷۹ و بازیگرانش به شیوایی متنفرند
هم پیمانان خمینی و عاملان بقای خامنه ای، امروز همسو با حکومت نازی ملاهای شیعه و اشرار و اوباش دستگاه سرکوب «دیکتاتور تهران» ، در پی منحرف کردن خشم گسترده مردمان هستند. آنها شیفته ملت به خواب رفته و مطیع و بنده و فاقد تفکر و انتقاد هستند. نمایش های سیاسی، عقده گشایی ها، کینه توزی ها، حملات بدور از تمدن و اخلاق انسانی از همین الان شروع شده. رمز بقای عمر ننگین این جماعت، طول عمر رژیم است. قطعا امروز هم، کینه و حسد آنها در این است که چرا یک جوان پادشاهی خواه، جرقه حرکت را روشن کرده است. چرا کسی در خیابان، انها را صدا نمی زند
به قول یوسی کوهن، مدیر سابق موساد در کتاب جدیدش « شمشیر آزادی » جنگ ۱۲ روزه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بهترین فرصت برای تغییر رژیم در ایران بود اما از دست رفت "(ص. ۲۶۰) و یا " موساد، از اواسط نوامبر ۲۰۲۴ می داند که خامنه ای، پسرش- مجتبی- را به عنوان جانشین خود انتخاب کرده است. (ص. ۲۱۸)"
امید است که این بار، هر چند دیر، این کار نیمه تمام را به پایان برسانند. نسل جوان ایران می داند که تنها یک شهریار، در عرصه سیاسی باقی است و تاریخ هم هر روز به ما شهریار نمی دهد. با وجود شاهزاده رضا پهلوی، هنوز امید به نجات ایران هست
تجزیه طلبان تروریست غرب ایران، ( دست بوس های خمینی که نام شان در وصیت نامه خمینی هست) و یا مافیای چپ اسلامی (اصلاح طلبان حکومتی) و یا جنازه های مارکسیست اسلامی ( از مجاهدین خلق هم پیمان با خمینی و صدام حسین تا ستاره سرخ و گروه فلسطین و تا مصدقی های کینه توز و دارای کارنامه سیاه مملو از شرارت) به دنبال آشوبگری در ایران، جنگ با تاریخ پادشاهی ایرانی، حفظ دستگاه تولید ملایان هستند
نسل جوان ایران می داند که نباید بگذارند در جنبش شان، کرکس ها و شغال های مرده خوار و خون آشام در تئاتر سیاسی ایران، اوضاع را مصادره به مطلوب کنند
نسل جوان می داند که تنها و تنها یک نام در تئاتر سیاسی ایران، دارای اعتبار و شان و ارزش و قیمت است و آن هم نام شاهزاده رضا پهلوی است. مابقی ، در ۱۸ قیام گذشته به وضوح نشان دادند و ثابت کردند که دشمن «دیکتاتور تهران» نیستند بلکه انان کینه توزانه و شرورانه و متوهمانه، دشمن نام پهلوی و ایران هستند
رئیس جمهوری اصلاح طلبان (چپ اسلامی) ، پزشکیان، مشابه ابراهیم رئیسی (جلاد تهران) ، برای بقای «دیکتاتور تهران» حکم قتل می دهد تا دگر بار، تروریست های اسلامی به جان مردم وطن پرست ایران و جوانان شیفته نام ایران بیفتند. اما این بار، نسل جوان و هوشمند ایرانی، مدیریت سیاسی را برعهده خواهد گرفت
به قیام ۱۹ جوانان این خاک و دوستداران امید سرلک خوش بین و امیدوارم
راهتان پر رهرو باد