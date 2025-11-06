Thursday, Nov 6, 2025

صفحه نخست » مراسم رونمایی از «دستگاه خودکار سُس‌زن در دانشگاه»

ایران وایر - دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، روز چهارشنبه ۱۴آبان۱۴۰۴، مراسمی مفصل برای معرفی «دستگاه خودکار سُس‌زن» برگزار کرد؛ محصولی که به‌گفته برگزارکنندگان، نتیجه همکاری این دانشگاه با یکی از مجموعه‌های رستوران‌های زنجیره‌ای است. مسوولان در این مراسم مدعی شدند که این دستگاه «برای نخستین‌بار در جهان» ساخته شده و یک ابتکار کاملا جدید محسوب می‌شود.

مطلب قبلی...
bankerUKhome.jpg
ملک مجلل ۳۴ میلیون پوندی مالک بانگ آینده در لندن
مطلب بعدی...
fire.jpg
بازداشت صمد پورشه پس از آتش‌زدن تصویر خامنه‌ای؛ روایت او از حمله شبانه مأموران امنیتی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6.jpg
ملیکا پارسادوست؛ شاکی پرونده جنجالی پژمان جمشیدی کیست؟
goftar6-1.jpg
راما دواجی، همسر سوریه ای تبار شهردار جدید نیویورک کیست؟
daily6-1.jpg
مراسم یادبود جمشید شارمهد با حضور نور پهلوی
one6.jpg
میترا حجار؛ از کسب سیمرغ بلورین جشنواره فجر تا بازداشت در سال ۱۴۰۱
newso.jpg
زوج‌های سینمای ایران که عشقشان به‌یادماندنی شد
daily6.jpg
با نخست وزیر جدید همجنسگرای هلند آشنا شوید
goftar5.jpg
حواشی پروپاگاندا ۱۳ آبان
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری

از سایت های دیگر

هشدارنظام: اگر تسلیم شویم، سقوط حتمی است
غاری در کره ماه که انسان‌ها می توانند در آن ساکن شوند
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
گرانی‌ها صدای رزمی‌کار مرید قاسم سلیمانی را هم درآورد

پر بیننده ترین ها



gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
oholic12-1.jpg
زندانیانی که طراح لباس شدند
one8.jpg
جشن تقدیر از تیم ملی فوتبال در سال ۵۷
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
goftar4-1.jpg
حقایقی درباره پرویز فنی‌زاده بازیگر نقش ماندگار «مش قاسم» در سریال «دایی جان ناپلئون»
oholic8-1.jpg
حقایقی شگفت انگیز درباره پول خرج کردن دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری امریکا

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy