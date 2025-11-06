ایران وایر - دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، روز چهارشنبه ۱۴آبان۱۴۰۴، مراسمی مفصل برای معرفی «دستگاه خودکار سُس‌زن» برگزار کرد؛ محصولی که به‌گفته برگزارکنندگان، نتیجه همکاری این دانشگاه با یکی از مجموعه‌های رستوران‌های زنجیره‌ای است. مسوولان در این مراسم مدعی شدند که این دستگاه «برای نخستین‌بار در جهان» ساخته شده و یک ابتکار کاملا جدید محسوب می‌شود.

