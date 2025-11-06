Thursday, Nov 6, 2025

صفحه نخست » حمله عاشقانه زنهای برزیلی به مکرون

macron.jpgبی‌دلیل نبود مکرون بدون همسرش به برزیل سفر کرد!

ایندیپندنت فارسی - تصاویری از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، در حالی که برزیلی‌ها در خیابان‌های سالوادور از او استقبال می‌کنند و هوادارانش برای دست دادن، در آغوش گرفتن و عکس گرفتن دور او جمع شده‌اند، منتشر شده است.

امانوئل مکرون، که برای شرکت در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ۳۰) به برزیل سفر کرده است، با حضور در خیابان‌های شهر سالوادور در شرق برزیل، خواستار ایجاد یک «مثلث عشقی میان فرانسه، آفریقا و برزیل» شد.

سالوادور اولین شهر جهان است که در قرن شانزدهم در آن «بازار برده فروشی» به راه افتاد و قدرت‌های استعماری اروپا، برده‌های آفریقایی را برای کار در آمریکای جنوبی، به این شهر منتقل می‌کردند.

***

مطلب قبلی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
کنایه زیدآبادی به شریعتمداری: مردم‌آزاری هم عالمی دارد!
مطلب بعدی...
viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpg
بازداشت پسر شاعر ایرانی تبار در امریکا

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6.jpg
ملیکا پارسادوست؛ شاکی پرونده جنجالی پژمان جمشیدی کیست؟
goftar6-1.jpg
راما دواجی، همسر سوریه ای تبار شهردار جدید نیویورک کیست؟
daily6-1.jpg
مراسم یادبود جمشید شارمهد با حضور نور پهلوی
one6.jpg
میترا حجار؛ از کسب سیمرغ بلورین جشنواره فجر تا بازداشت در سال ۱۴۰۱
newso.jpg
زوج‌های سینمای ایران که عشقشان به‌یادماندنی شد
daily6.jpg
با نخست وزیر جدید همجنسگرای هلند آشنا شوید
goftar5.jpg
حواشی پروپاگاندا ۱۳ آبان
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری

از سایت های دیگر

تیم مشاوران ساخت و خرید خانه در کانادا
کسانی که با انگیزه‌هایی مشکوک امروز برای دکتر محمد مصدق اشک تمساح می‌ریزند
کاریکاتور: سیدعلی و موشک‌هایش
موسولینی و شمشیر اسلام: آرزوهای برباد رفتۀ دیکتاتور ایتالیا

پر بیننده ترین ها



gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
oholic12-1.jpg
زندانیانی که طراح لباس شدند
one8.jpg
جشن تقدیر از تیم ملی فوتبال در سال ۵۷
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
goftar4-1.jpg
حقایقی درباره پرویز فنی‌زاده بازیگر نقش ماندگار «مش قاسم» در سریال «دایی جان ناپلئون»
oholic8-1.jpg
حقایقی شگفت انگیز درباره پول خرج کردن دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری امریکا

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy