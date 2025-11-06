بی‌دلیل نبود مکرون بدون همسرش به برزیل سفر کرد!

ایندیپندنت فارسی - تصاویری از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، در حالی که برزیلی‌ها در خیابان‌های سالوادور از او استقبال می‌کنند و هوادارانش برای دست دادن، در آغوش گرفتن و عکس گرفتن دور او جمع شده‌اند، منتشر شده است.

امانوئل مکرون، که برای شرکت در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ۳۰) به برزیل سفر کرده است، با حضور در خیابان‌های شهر سالوادور در شرق برزیل، خواستار ایجاد یک «مثلث عشقی میان فرانسه، آفریقا و برزیل» شد.

سالوادور اولین شهر جهان است که در قرن شانزدهم در آن «بازار برده فروشی» به راه افتاد و قدرت‌های استعماری اروپا، برده‌های آفریقایی را برای کار در آمریکای جنوبی، به این شهر منتقل می‌کردند.

