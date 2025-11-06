ایران اینترنشنال - روزنامه نیویورکپست به نقل از منابع پلیس آمریکا گزارش داد مایلو صدارت، پسر راجر صدارت، شاعر سرشناس ایرانیتبار آمریکایی، در شهر مونتکلر ایالت نیوجرسی در ارتباط با یک طرح تروریستی الهامگرفته از داعش که هفته گذشته در میشیگان کشف شد، بازداشت شده است.
صدارت در خانه پدرش در مونتکلر بازداشت شد. پدر او شاعر برنده جوایز ادبی و استاد کالج کویینز در نیویورک است. نیویورکپست نوشت همزمان با او، نوجوان دیگری به نام «توماس کان گوزل»، ۱۹ ساله، نیز در مونتکلر بازداشت شده است.
پلیس اعلام کرده در تلفن همراه گوزل مطالب تبلیغاتی داعش و پیامی پیدا کرده که در آن از قصد خود برای انجام «حملهای مشابه بمبگذاری بوستون» سخن گفته است. بازداشت این دو جوان در پی تحقیق مشترک اداره تحقیقات فدرال (افبیآی) و اداره اطلاعات پلیس نیویورک انجام شد.
مقامات میگویند آنها با طرحی در دیترویت مرتبطاند که هدفش تقلید از حمله داعش در پاریس در سال ۲۰۱۵ بوده است. گوزل در حالی در فرودگاه بینالمللی نیوآرک بازداشت شد که در محوطه غذاخوری ترمینال بی منتظر پروازی به ترکیه بود تا از آنجا به سوریه برود و به داعش بپیوندد.
