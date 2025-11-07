فرزانه روستایی

اعراب دچار این کابوس هستند که اگر جمهوری اسلامی رفت چه بلایی بر سر آنها خواهد امد. برای ۴۵ سال

کشورهای عربی شادمان بودند که ایران درگیر حکومتی بنیادگراست و بزرگترین قدرت اقتصادی و قطب تمدنی منطقه با خود و با همه دنیا درگیر است. اساسا رشد اعراب با تضعیف ایران شکل میگیرد و با متحول شدن ایران و قرار گرفتن در مسیر توسعه سیاسی اقتصادی، کابوس کشورهای عربی شروع می شود. در ضمن اعراب امیدوارند با به هم ریختگی ایران به آرزوی خود برسند و روزی دوباره مالک جزائر ایرانی شوند.



یک دلیل مهم برای اینکه عمان و قطر از هیچ فرصتی برای ساماندهی مذاکره بین جمهوری اسلامی و آمریکا نمی گذرند این است که انها نگرانند معادلات سیاسی ایران به نفع مردم تغییر مسیر بدهد و ایران برود به سمت دمکراسی و توسعه اقتصادی و وفاق ملی. اعراب عاشق تکرار دوران ریاست جمهوری امثال سید ابراهیم رئیسی گیج و گنگ و احمدی نژاد مشکوک در ایران هستند. دوست دارند جمهوری اسلامی و اغتشاش سیستماتیک حاکم بر آن ادامه یابد و هیچگاه سرمایه های جهانی راهی ایران نشود و هرچه زودتر کاهش ارزش پول ایران از یک هزارم به یک ده هزارم افزایش یابد.



امارات عربی متحده یک قطب اقتصادی و جذب سرمایه در منطقه نشد جز با تضعیف ایران و شکل گرفتن یک نظام فاسد سیاسی درکشور ما. ترکیه نیز از قبل فساد سیاسی حاکمان ایران و شکل گیری یک نظام دیکتاتوری که همه از آن فراری اند سودهای کلان و اسمانی برد. به عبارتی، یک رابطه معکوس بین رشد و توسعه ایران و اعراب وجود دارد. یعنی، به هم ریختگی ایران و فقر و فحشا و اعتیاد جوانان میهن ما برای کشورهای عربی ثروت می آورد، اما انتظام امور ایران باعث می شود تا عرب ها حسرت ثروت و تخصص کشور ما را تجربه کنند و در خواب ببینند که دیگر توریست غربی به سواحل دوبی پرواز کنند.

اعراب نگران شروع روزهای رکود هستند. سرمایه های جهانی یا سرازیر کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس می شود یا ایران. سرمایه های جهانی در خاورمیانه دو جا نمی رود!