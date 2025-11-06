روزنامه اسرائیلهیوم در تحلیلی درباره تهدید جمهوری اسلامی علیه اسرائیل نوشت که تهران از بازگشت کامل به فعالیت هستهای خودداری میکند اما در حال بازسازی آن است. این روزنامه نوشت گزینه کشتن خامنهای در جنگ ۱۲ روزه انجام نشد اما همچنان ممکن است.
این رسانه اسرائیلی نوشت: «اسرائیل بدون گزینه نیست. در عملیات شیر برخاسته، ارتش اسرائیل به دستور کابینه از دو اقدام راهبردی خودداری کرد: حذف رهبری ایران و فلجکردن اقتصاد کشور. هر دو گزینه هنوز ممکن است و هدفشان بازداشتن تهران از ماجراجویی نظامی است.»
اسرائیلهیوم افزود: «به باور مقامات اسرائیلی، ایران خواهان آغاز جنگ دیگری نیست، اما از حمله اسرائیل میترسد -- و فاصله میان ترس و اشتباه محاسباتی بسیار اندک است.»
به نوشته این رسانه، در اورشلیم، مقامها هنوز امیدوارند که اعتراضات داخلی در ایران بدون جنگ به تغییر وضعیت بینجامد و در همان زمان به خشک شدن کامل منابع مالی حزبالله و حماس منتهی شود.
از ژوئن سال جاری، در وبسایتهای تبلیغات مسکن ایران، مالکان آپارتمانها با افتخار اعلام میکنند که ملکشان از پایگاههای نظامی دور است. در مقابل، اگر نیروهای سپاه یا تاسیسات مشابه در نزدیکی باشند، ارزش ملک به شدت کاهش مییابد؛ ترس از حمله اسرائیل باعث این افت قیمت میشود
شرایط اجتماعی و سرکوب در ایران
لولههای آب در تهران روزانه شش ساعت قطع میشوند، اما دارهای اعدام بدون توقف کار میکنند. از ابتدای سال ۲۰۲۵، رژیم ایران بیش از ۱۵۰۰ شهروند را اعدام کرده است. هدف اصلی آیتاللهها از این اعدامهای جمعی، ایجاد ترس و کنترل جامعه است، نه مقابله با تهدیدهای خارجی.
واکنش ایران به فشارها
ایرانیها پیام را به خوبی دریافت کردهاند؛ برنامه هستهای خود را از ترس واکنش آمریکا متوقف کردهاند و تمرکز خود را بر بازسازی برنامه موشکی گذاشتهاند. پاکسازی آوار از پایگاههای موشکی و تلاش برای جایگزینی موشکها ادامه دارد، اگرچه تخریب سایتهای تولید باعث ایجاد مشکلات شده است.
گزینههای اسرائیل برای بازدارندگی
در عملیات «شیر صعودی»، ارتش اسرائیل با دستور کابینه از دو اقدام استراتژیک چشمپوشی کرد: حذف رهبران ایران و ضربه به اقتصاد کشور. این گزینهها هنوز قابل اجرا هستند و هدف آنها جلوگیری از ماجراجویی نظامی بیشتر ایران است. ایران به طور جدی قصد شروع جنگ جدید ندارد، اما ترس از حمله اسرائیل همچنان شدید است.
