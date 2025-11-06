روزنامه اسرائیل‌هیوم در تحلیلی درباره تهدید جمهوری اسلامی علیه اسرائیل نوشت که تهران از بازگشت کامل به فعالیت هسته‌ای خودداری می‌کند اما در حال بازسازی آن است. این روزنامه نوشت گزینه کشتن خامنه‌ای در جنگ ۱۲ روزه انجام نشد اما همچنان ممکن است.

این رسانه اسرائیلی نوشت: «اسرائیل بدون گزینه نیست. در عملیات شیر برخاسته، ارتش اسرائیل به دستور کابینه از دو اقدام راهبردی خودداری کرد: حذف رهبری ایران و فلج‌کردن اقتصاد کشور. هر دو گزینه هنوز ممکن است و هدفشان بازداشتن تهران از ماجراجویی نظامی است.»

اسرائیل‌هیوم افزود: «به باور مقامات اسرائیلی، ایران خواهان آغاز جنگ دیگری نیست، اما از حمله اسرائیل می‌ترسد -- و فاصله میان ترس و اشتباه محاسباتی بسیار اندک است.»

به نوشته این رسانه، در اورشلیم، مقام‌ها هنوز امیدوارند که اعتراضات داخلی در ایران بدون جنگ به تغییر وضعیت بینجامد و در همان زمان به خشک شدن کامل منابع مالی حزب‌الله و حماس منتهی شود.

خلاصه مقاله روزنامه اسرائیل‌هیوم

ترجمه خبرنامه گویا

از ژوئن سال جاری، در وب‌سایت‌های تبلیغات مسکن ایران، مالکان آپارتمان‌ها با افتخار اعلام می‌کنند که ملکشان از پایگاه‌های نظامی دور است. در مقابل، اگر نیروهای سپاه یا تاسیسات مشابه در نزدیکی باشند، ارزش ملک به شدت کاهش می‌یابد؛ ترس از حمله اسرائیل باعث این افت قیمت می‌شود