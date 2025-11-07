خبرنامه گویا - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از دولت او پرسیده است آیا امکان لغو تحریم‌ها وجود دارد یا نه. به گفته ترامپ، او آماده است این درخواست را بررسی کند و احتمال برداشتن تحریم‌ها را منتفی نمی‌داند.

ترامپ این سخنان را روز پنج‌شنبه ۱۵ آبان، در دیدار با رهبران پنج کشور آسیای مرکزی مطرح کرد. او گفت ایران تحت «تحریم‌های بسیار سخت آمریکا» قرار دارد و این شرایط باعث شده انجام کارهایی که ایران می‌خواهد، برایش دشوار شود.

او مدعی شد زمانی که ایران در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای بود و در منطقه قدرت بیشتری داشت، برخی کشورهای عربی نمی‌توانستند به پیمان ابراهیم بپیوندند. ترامپ گفت اکنون که ایران «دیگر آن قدرت سابق را ندارد»، مسیر برای پیوستن کشورها باز شده است.

Trump:



Iran has been asking if the sanctions could be lifted. pic.twitter.com/Ms3W8FE1kB -- Clash Report (@clashreport) November 7, 2025

قزاقستان نیزامروز اعلام کرد آماده است به توافق‌ صلح موسوم به پیمان ابراهیم بپیوندد. ترامپ از این تصمیم استقبال کرد و گفت: «قزاقستان نخستین کشوری است که در دوره دوم ریاست‌جمهوری من به این توافق‌ها ملحق می‌شود.»

ترامپ همچنین گفت که به‌دلیل اقداماتی که آمریکا انجام داده، جمهوری اسلامی از نظر توان هسته‌ای و توان نظامی «بسیار ضعیف» شده است. او تاکید کرد که مایل است درخواست ایران برای لغو تحریم‌ها را بشنود و «از نظر او این موضوع امکان‌پذیر است.»

احتمال پیوستن ایران به پیمان ابراهیم؟

ترامپ پیش‌تر در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس، گفت رسیدن به توافق با ایران را «کلید صلح در خاورمیانه» می‌داند. او ادعا کرد که ایران خواهان توافق است، اما این را علنی نمی‌گوید.

او در یک کنفرانس خبری دیگر همراه با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت: «امیدوارم روزی ایران هم به توافق‌های صلح منطقه و حتی پیمان ابراهیم بپیوندد و روابط دوستانه با اسرائیل برقرار کند.»

👈 مطالب بیشتر در خبرنامه گویا

ترامپ همچنین از تلاش‌های جرد کوشنر، دامادش، در پیشبرد توافق‌های ابراهیم قدردانی کرد و گفت احتمال می‌دهد در آینده کشورهایی مانند پاکستان و حتی ایران به این توافق‌ها ملحق شوند.

واکنش ایران

در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت پیوستن ایران به پیمان ابراهیم «با آرمان‌های حکومت سازگار نیست» و تهران هرگز به توافق صلح با اسرائیل نخواهد پیوست.

او در گفت‌وگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی، توافق‌های ابراهیم را «خائنانه» خواند و گفت: «ترامپ معمولاً آنچه را دوست دارد، در قالب‌های مختلف بیان می‌کند.» عراقچی تاکید کرد که ایران پیش از این نیز این توافق را رد کرده است.