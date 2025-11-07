منوتو - اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد سپاه پاسداران قصد داشت سفیر اسرائیل در مکزیک، عینات کرانتس-نایگر، را ترور کند اما این طرح تابستان گذشته توسط نیروهای امنیتی مکزیک خنثی شد.

به گفته مقام‌های آمریکایی، این ماجرا نشان‌دهنده آن است که ایران شبکه‌ای گسترده در خارج از کشور، از جمله در آمریکای لاتین، برای طراحی حملات علیه اهداف آمریکایی و اسرائیلی دارد. منابع مطلع به اکسیوس گفته‌اند این نقشه توسط همان واحد نیروی قدس سپاه موسوم به «یگان ۱۱۰۰۰» طراحی شده که در ماه‌های اخیر نیز متهم به تلاش برای حمله به اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا و استرالیا بوده است.

طبق این گزارش، طرح ترور در اواخر سال ۲۰۲۴ آغاز شد و فردی از یگان ۱۱۰۰۰ که سال‌ها از طریق سفارت ایران در ونزوئلا مسئول جذب و هدایت عوامل ایرانی در آمریکای لاتین بوده، رهبری آن را برعهده داشت.

این فرد هنگام اجرای طرح به مقر نیروی قدس در تهران بازگشته بود. یک مقام آمریکایی گفت که این طرح در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ فعال بوده و در تابستان مهار شده است. او افزود: «طرح مهار شده و در حال حاضر تهدیدی وجود ندارد.»