Friday, Nov 7, 2025

صفحه نخست » طرح سپاه برای ترور سفیر اسراییلی خنثی شد

safir.jpgمنوتو - اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد سپاه پاسداران قصد داشت سفیر اسرائیل در مکزیک، عینات کرانتس-نایگر، را ترور کند اما این طرح تابستان گذشته توسط نیروهای امنیتی مکزیک خنثی شد.

به گفته مقام‌های آمریکایی، این ماجرا نشان‌دهنده آن است که ایران شبکه‌ای گسترده در خارج از کشور، از جمله در آمریکای لاتین، برای طراحی حملات علیه اهداف آمریکایی و اسرائیلی دارد. منابع مطلع به اکسیوس گفته‌اند این نقشه توسط همان واحد نیروی قدس سپاه موسوم به «یگان ۱۱۰۰۰» طراحی شده که در ماه‌های اخیر نیز متهم به تلاش برای حمله به اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا و استرالیا بوده است.

طبق این گزارش، طرح ترور در اواخر سال ۲۰۲۴ آغاز شد و فردی از یگان ۱۱۰۰۰ که سال‌ها از طریق سفارت ایران در ونزوئلا مسئول جذب و هدایت عوامل ایرانی در آمریکای لاتین بوده، رهبری آن را برعهده داشت.

مطالب بیشتر در شبکه منوتو

این فرد هنگام اجرای طرح به مقر نیروی قدس در تهران بازگشته بود. یک مقام آمریکایی گفت که این طرح در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ فعال بوده و در تابستان مهار شده است. او افزود: «طرح مهار شده و در حال حاضر تهدیدی وجود ندارد.»

مطلب قبلی...
trmpkhm.jpg
ترامپ با جمله‌ای نقشه‌ی مهار ایران را علنی کرد
مطلب بعدی...
trumpsanctions.jpg
ترامپ: احتمال رفع تحریم‌های جمهوری اسلامی وجود دارد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7.jpg
پوشش مهناز افشار برگرفته از لباس ابریشم فرح پهلوی
oholic7.jpg
سیگار کشیدن جدید این شکلی است
dailyy.jpg
معرفی تأثیرگذارترین تصاویر خبری تاریخ
one20.jpg
سرهنگ خلبان محمود اسکندری موفق ترین خلبان فانتوم در جنگ که پس از آن زندانی شد
goftar7-1.jpg
طراح ایرانی در کنار مدیرعامل باشگاه بارسلونا
daily18-2.jpg
عاداتی که زندانیان را بعد از آزادی تنها نمیگذارد
goftar6.jpg
ملیکا پارسادوست؛ شاکی پرونده جنجالی پژمان جمشیدی کیست؟
goftar6-1.jpg
راما دواجی، همسر سوریه ای تبار شهردار جدید نیویورک کیست؟

از سایت های دیگر

رابطه جنسی «عجیب» مورچه دیوانه
یک دقیقه برای عشق: تکنیک‌های تقویت رابطه عاشقانه در ۶۰ ثانیه
چرا فیل‌ها از زنبورها متنفرن
ببینید: مجسمه آزادی آمریکا، در کنار برج ایفل چه می‌کند؟

پر بیننده ترین ها



BIC_010921.jpg
تراژدي مردي كه خودكار را به ايران اورد
onenews18-1.jpg
بوشهر در زمان اشغال انگلیسی ها
gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
gooyadaily30-1.jpg
تصاویر میترا استاد در کنار قاتلش
goftar5-2.jpg
حقایقی در مورد مجتبی خامنه ای
oholic12-1.jpg
زندانیانی که طراح لباس شدند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy