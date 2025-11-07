ایران وایر - بر اساس گزارشی که روز جمعه ۱۶آبان۱۴۰۴ منتشر شده کودکی چهارساله به نام «امیرعباس رونما» با علائم سوختگی و ضرب و شتم شدید و بدون نشانههای حیاتی به بیمارستانی در شهر بندرعباس منتقل شده اما به علت خونریزی مغزی جان خود را از دست داده است.
سایت خبری «صبح ساحل » تایید کرده است که این کودک بامداد ۱۲آبان۱۴۰۴ از بیمارستان «علی ابن ابیطالب» شهر «رودان» با آمبولانس به بیمارستان «محمدی» در بندرعباس منتقل شد.
کارکنان بیمارستان از همان ابتدا آثار جراحت، سوختگی، کبودی و ضرب و شتم بر بدن او را مشاهده کردند اما خانواده این کودک در پاسخ به پرسشهای آنها مدعی شده بودند که او از «بالای درخت» افتاده است.
وجود آثار سوختگی بر بدن این کودک چهارساله از جمله بر انگشتان و گوش او اما از آزار فیزیکی شدید حکایت داشت.
دیده بان ایران نیز به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «این کودک هنگام ورود به بیمارستان فاقد علائم حیاتی بود و علت مرگ او خونریزی مغزی اعلام شد.»
این منبع آگاه گفته است که از همان لحظه انتقال به بیمارستان ، مردمکهای کودک هیچ واکنشی به نور نشان نمیدادند.
او گفته است تمامی علایم و معاینات مرگ مغزی این کودک را تایید میکند اما در نهایت پزشکی قانونی باید علت فوت را تشخیص دهد.
دیدهبان ایران با استناد به مدارک اختصاصی که به آن دستیافته نوشت که کادر درمان بیمارستان بندرعباس از همان ابتدا اورژانس اجتماعی را در جریان وضعیت امیرعباس قرارداده و گزارشی نیز توسط اورژانس اجتماعی در اینباره تهیه شده است.
طی سالهای گذشته، گزارشهای متعددی از کودکآزاری و خشونتهای منجر به قتل علیه کودکان افکار عمومی در ایران را تکان داده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری و کنشگران حقوق کودک بر این باورند خشونت علیه کودکان یکی از بحرانهای اجتماعی در ایران است.
بر اساس بررسیهای دیدهبان ایران تنها حدود ۲۰ درصد از موارد خشونت جسمی و جنسی علیه کودکان شناسایی یا گزارش میشوند و بخش بزرگی از این جنایتها پنهان میمانند.
به گزارش هرانا تنها در سال ۱۴۰۳، دستکم ۴۲۹۶ مورد کودکآزاری در ایران ثبت شده است. بر اساس این گزارش ۲۷ مورد تجاوز و آزار جنسی کودکان، ۴۳ مورد قتل کودکان، پنج مورد «قتل ناموسی» کودکان، ۹ مورد مرگ و ۱۷ مورد مصدومیت کودکان کار، ۵۸ مورد خودکشی و ۱۴ مورد مرگ و ۲۰۴ مورد مصدومیت کودکان در پی سهلانگاری مسوولان تنها در سال ۱۴۰۲ به ثبت رسید.
اورژانس اجتماعی استان تهران نیز در اردیبهشتماه سال گذشته اعلام کرد هرماه بهطور میانگین ۴۵۰۰ تماس مرتبط با وظایف و فعالیتهایشان با آنها برقرار میشود که بیشتر آنها در خصوص «کودکآزاری» است.
