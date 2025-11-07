تصادف یک قلاده خرس قهوه ای در چهار زربر

تصادف پراید با خرس در کرمانشاه باعث تلف شدن خرس شد

فلاحتی رییس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه:

پس از دریافت گزارش تلف شدن این خرس قهوه ای، عوامل محیط زیست کرمانشاه با حضور به موقع و به منظور کاهش خطر تصادفات رانندگی لاشه حیوان را به محل امنی منتقل کردند تا آن را با هماهنگی اداره راهداری به صورت اصولی دفن کنند.

🔴 تصادف یک قلاده خرس قهوه ای در چهار زربر



💢 فلاحتی رییس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه:



📌 پس از دریافت گزارش تلف شدن این خرس قهوه ای، عوامل محیط زیست کرمانشاه با حضور به موقع و به منظور کاهش خطر تصادفات رانندگی لاشه حیوان را به محل امنی منتقل کردند تا آن را با هماهنگی... pic.twitter.com/yXAlWecmQT -- AbdiMedia - Abdollah Abdi (@abdolah_abdi) November 7, 2025

***