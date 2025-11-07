Friday, Nov 7, 2025

صفحه نخست » پراید، خرس را کشت!

bear.jpg

تصادف یک قلاده خرس قهوه ای در چهار زربر

تصادف پراید با خرس در کرمانشاه باعث تلف شدن خرس شد

فلاحتی رییس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه:

پس از دریافت گزارش تلف شدن این خرس قهوه ای، عوامل محیط زیست کرمانشاه با حضور به موقع و به منظور کاهش خطر تصادفات رانندگی لاشه حیوان را به محل امنی منتقل کردند تا آن را با هماهنگی اداره راهداری به صورت اصولی دفن کنند.

