عمه شهردار نیویورک، حزباللهی است
فواد ایزدی، کارشناس صدا و سیما در گفتگویی اظهار داشته عمه زهران ممدانی، شهردار مسلمان، دموکرات چپگرای جدید نیویورک «حزباللهی تشریف دارد» و از حامیان روحالله خمینی است.
فواد ایزدی: پدر ممدانی را ۲۰ سال پیش در نیویورک دیدم و میدانستم شیعه ۱۲ امامی است .
از ظاهرم فهمید مذهبیام و گفت خواهری دارد که گلایه میکند چرا نمازهایت را درست نمیخوانی و ارادت کافی به امام خمینی نداری.
