عمه شهردار نیویورک، حزب‌اللهی است

فواد ایزدی، کارشناس صدا و سیما در گفتگویی اظهار داشته عمه زهران ممدانی، شهردار مسلمان، دموکرات چپ‌گرای جدید نیویورک «حزب‌اللهی تشریف دارد» و از حامیان روح‌الله خمینی است.

فواد ایزدی: پدر ممدانی را ۲۰ سال پیش در نیویورک دیدم و می‌دانستم شیعه ۱۲ امامی است .

از ظاهرم فهمید مذهبی‌ام و گفت خواهری دارد که گلایه می‌کند چرا نمازهایت را درست نمی‌خوانی و ارادت کافی به امام خمینی نداری.

عمه شهردار نیویورک، حزب‌اللهی است!



فواد ایزدی:

پدر #ممدانی را ۲۰ سال پیش در نیویورک دیدم و می‌دانستم شیعه ۱۲ امامی است .



از ظاهرم فهمید مذهبی‌ام و گفت خواهری دارد که گلایه می‌کند چرا نمازهایت را درست نمی‌خوانی و ارادت کافی به امام خمینی نداری.



ببینید:https://t.co/PQnbWUJJKb pic.twitter.com/iqzQIFxMOG -- خط انرژی (@khate_energy) November 7, 2025

***