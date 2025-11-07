Friday, Nov 7, 2025

صفحه نخست » عمه زهران ممدانی، حزب‌اللهی و از حامیان روح‌الله خمینی است

mamdani23banner.jpgعمه شهردار نیویورک، حزب‌اللهی است

فواد ایزدی، کارشناس صدا و سیما در گفتگویی اظهار داشته عمه زهران ممدانی، شهردار مسلمان، دموکرات چپ‌گرای جدید نیویورک «حزب‌اللهی تشریف دارد» و از حامیان روح‌الله خمینی است.

فواد ایزدی: پدر ممدانی را ۲۰ سال پیش در نیویورک دیدم و می‌دانستم شیعه ۱۲ امامی است .

از ظاهرم فهمید مذهبی‌ام و گفت خواهری دارد که گلایه می‌کند چرا نمازهایت را درست نمی‌خوانی و ارادت کافی به امام خمینی نداری.

***

مطلب قبلی...
cheatvote.jpg
رأی‌سازی فله‌ای! ویدئو جنجالی از پر شدن برگه‌های رأی در دستشویی
مطلب بعدی...
poem.jpg
ماهیت حاکمیت جمهوری اسلامی در آیینه شعر

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7.jpg
پوشش مهناز افشار برگرفته از لباس ابریشم فرح پهلوی
oholic7.jpg
سیگار کشیدن جدید این شکلی است
dailyy.jpg
معرفی تأثیرگذارترین تصاویر خبری تاریخ
one20.jpg
سرهنگ خلبان محمود اسکندری موفق ترین خلبان فانتوم در جنگ که پس از آن زندانی شد
goftar7-1.jpg
طراح ایرانی در کنار مدیرعامل باشگاه بارسلونا
daily18-2.jpg
عاداتی که زندانیان را بعد از آزادی تنها نمیگذارد
goftar6.jpg
ملیکا پارسادوست؛ شاکی پرونده جنجالی پژمان جمشیدی کیست؟
goftar6-1.jpg
راما دواجی، همسر سوریه ای تبار شهردار جدید نیویورک کیست؟

از سایت های دیگر

زمان انتخاب، شاهزاده رضا پهلوی و رهبری دوران گذار
کاریکاتور هفته: بیلاخ زنان ایرانی به حکومت
عجیب: کشف پیشگامانه در مجسمه ابوالهول
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی

پر بیننده ترین ها



BIC_010921.jpg
تراژدي مردي كه خودكار را به ايران اورد
onenews18-1.jpg
بوشهر در زمان اشغال انگلیسی ها
gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
gooyadaily30-1.jpg
تصاویر میترا استاد در کنار قاتلش
goftar5-2.jpg
حقایقی در مورد مجتبی خامنه ای
oholic12-1.jpg
زندانیانی که طراح لباس شدند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy