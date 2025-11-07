خانم سعیدی در شبکه اکس با انتشار ویدئو زیر نوشت:
در سخنرانی اخیرم در دانشگاه جرج واشنگتن بیان کردم که ایرانیان اکنون دریافتهاند اسرائیل یک دولت نسلکُش و تروریستی است و مبارزهی مردم ایران از مبارزهی مردم فلسطین جدا نیست.
در سخنرانی اخیرم در دانشگاه جرج واشنگتن بیان کردم که ایرانیان اکنون دریافتهاند اسرائیل یک دولت نسلکُش و تروریستی است و مبارزهی مردم ایران از مبارزهی مردم فلسطین جدا نیست. pic.twitter.com/WcJGBrxdJa-- Shirin Saeidi 🇵🇸🇵🇸 (@saeidi944101) November 6, 2025
"لن خودورکوفسکی" مشاور وزارت امور خارجه امریکا که به خاطر تخصص خود در مورد ایران و دیپلماسی فناوری، شناخته شده است، در واکنش به صحبتهای خانم سعیدی نوشت:
این دیدگاه یک حامی فلسطینی است، نه یک پژوهشگر ایرانی. در واقع، قضیه برعکس است: بیشتر ایرانیها اسرائیل را به عنوان یک متحد طبیعی در برابر دشمن مشترکشان میبینند--رژیم جمهوری اسلامی که هر دو طرف را تحت سرکوب و ترور قرار میدهد.
خانم سعیدی همچنین امروز این پیام "برزین جعفرتاش" فعال سیاسی و روزنامهنگار داخل کشور را "ریتوئیت" کرد:
لیست کاملی از حسابها و باتهای اپوزیسیون زیر این توییت جمع شدند. فرصت بلاک کردن را از دست ندهید!
شیرین سعیدی استاد علوم سیاسی و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه "کینگ فهد*" دانشگاه آرکانزاس است. (*ملک فهد بن عبدالعزیز آل سعود پنجمین پادشاه عربستان سعودی بود). او مدرک کارشناسی خود را در رشته حکومت و سیاست از دانشگاه مریلند، و دکترای خود را در رشته سیاست و مطالعات بینالمللی از دانشگاه کمبریج، انگلستان دریافت کرده است.
شما رو با این بیست ثانیه تنها میگذارم
ممدانی شیعه در آمریکا و اهل سنت در ایران