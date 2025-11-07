Friday, Nov 7, 2025

صفحه نخست » ترامپ با جمله‌ای نقشه‌ی مهار ایران را علنی کرد

trmpkhm.jpgح-درویشی

دونالد ترامپ:

«من شخصاً مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم.»

این جمله، فقط یک لاف انتخاباتی نیست؛ «اعلام آغاز مرحله‌ی تازه‌ای در سیاست خارجی آمریکا» است ، مرحله‌ای که می‌توان آن را «بازگشت مستقیم واشنگتن به صحنه‌ی تقابل با تهران» نامید.

ترامپ با یک جمله، خط میان پشتیبانی از اسرائیل به عنوان نیروی نیابتی و مداخله‌ی رسمی را از میان برداشت.

ایالات متحده دیگر تمایل ندارد پشت نقاب اسرائیل پنهان شود. او اکنون رسماً اعلام می‌کند که خودِ آمریکا پشت هر ضربه‌ای به ایران ایستاده است.

این موضع تازه، بخشی از «دکترین بازدارندگی نمایش قدرت» است؛ یعنی سیاستی که می‌خواهد نه فقط ایران، بلکه افکار عمومی جهان را متقاعد کند که واشنگتن برای مهار تهران «تصمیم گرفته است عمل کند، نه تماشا.»

هدف واقعی واشنگتن:

حذف خاکستری‌ها و تحمیل تصمیم :

ترامپ با این موضع، در حقیقت می‌گوید:

یا تهران به میز مذاکره‌ی جامع بازگردد،
یا آماده‌ی درگیری‌های پی‌در‌پی و اقتصادی فرساینده شود.

اما مشکل اینجاست که نظام سیاسی فعلی ایران، به دلیل انسداد در تصمیم‌سازی، «نه توان تغییر دارد و نه ظرفیت مذاکره‌ی برابر».

در نتیجه، آمریکا با این اهرم جدید، می‌خواهد ساختار سیاسی ایران را به سمت فروپاشی کنترل‌شده سوق دهد؛ همان طرحی که از عراق و لیبی تا افغانستان بارها اجرا شده است.

مطلب قبلی...
gorbeh.jpg
قلب گربه: از فرانسه تا تهران، سفری میان ترس، امید و آزادی
مطلب بعدی...
safir.jpg
طرح سپاه برای ترور سفیر اسراییلی خنثی شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7.jpg
پوشش مهناز افشار برگرفته از لباس ابریشم فرح پهلوی
oholic7.jpg
سیگار کشیدن جدید این شکلی است
dailyy.jpg
معرفی تأثیرگذارترین تصاویر خبری تاریخ
one20.jpg
سرهنگ خلبان محمود اسکندری موفق ترین خلبان فانتوم در جنگ که پس از آن زندانی شد
goftar7-1.jpg
طراح ایرانی در کنار مدیرعامل باشگاه بارسلونا
daily18-2.jpg
عاداتی که زندانیان را بعد از آزادی تنها نمیگذارد
goftar6.jpg
ملیکا پارسادوست؛ شاکی پرونده جنجالی پژمان جمشیدی کیست؟
goftar6-1.jpg
راما دواجی، همسر سوریه ای تبار شهردار جدید نیویورک کیست؟

از سایت های دیگر

خامنه ای تا چه زمانی می‌تواند جلوی نابودی جمهوری اسلامی را بگیرد
آلت تناسلی اسکی‌باز سوئدی در سرمای مسابقه یخ زد
خامنه ای تا چه زمانی می‌تواند جلوی نابودی جمهوری اسلامی را بگیرد
برگزاری یک مسابقه خیلی عجیب در کره‌ جنوبی

پر بیننده ترین ها



BIC_010921.jpg
تراژدي مردي كه خودكار را به ايران اورد
onenews18-1.jpg
بوشهر در زمان اشغال انگلیسی ها
gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
gooyadaily30-1.jpg
تصاویر میترا استاد در کنار قاتلش
goftar5-2.jpg
حقایقی در مورد مجتبی خامنه ای
oholic12-1.jpg
زندانیانی که طراح لباس شدند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy