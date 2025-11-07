ح-درویشی



دونالد ترامپ:

«من شخصاً مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم.»



این جمله، فقط یک لاف انتخاباتی نیست؛ «اعلام آغاز مرحله‌ی تازه‌ای در سیاست خارجی آمریکا» است ، مرحله‌ای که می‌توان آن را «بازگشت مستقیم واشنگتن به صحنه‌ی تقابل با تهران» نامید.



ترامپ با یک جمله، خط میان پشتیبانی از اسرائیل به عنوان نیروی نیابتی و مداخله‌ی رسمی را از میان برداشت.



ایالات متحده دیگر تمایل ندارد پشت نقاب اسرائیل پنهان شود. او اکنون رسماً اعلام می‌کند که خودِ آمریکا پشت هر ضربه‌ای به ایران ایستاده است.



این موضع تازه، بخشی از «دکترین بازدارندگی نمایش قدرت» است؛ یعنی سیاستی که می‌خواهد نه فقط ایران، بلکه افکار عمومی جهان را متقاعد کند که واشنگتن برای مهار تهران «تصمیم گرفته است عمل کند، نه تماشا.»



هدف واقعی واشنگتن:

حذف خاکستری‌ها و تحمیل تصمیم :



ترامپ با این موضع، در حقیقت می‌گوید:



یا تهران به میز مذاکره‌ی جامع بازگردد،

یا آماده‌ی درگیری‌های پی‌در‌پی و اقتصادی فرساینده شود.

اما مشکل اینجاست که نظام سیاسی فعلی ایران، به دلیل انسداد در تصمیم‌سازی، «نه توان تغییر دارد و نه ظرفیت مذاکره‌ی برابر».



در نتیجه، آمریکا با این اهرم جدید، می‌خواهد ساختار سیاسی ایران را به سمت فروپاشی کنترل‌شده سوق دهد؛ همان طرحی که از عراق و لیبی تا افغانستان بارها اجرا شده است.