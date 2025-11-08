ویدئو یک مصاحبه خیابانی جنجالی: ایرانی ناشناس، جنگ غزه را برای فعال فلسطینی توضیح میدهد
خبرنامه گویا
اینفلوئنسر: «آیا درباره آتشبس در فلسطین چیزی شنیدی؟ درباره نسلکشی چیزی شنیدی؟»
مرد ایرانی: «فلسطین چیه؟ من ایرانیام، اصلاً برو زندگیات رو بکن، فلسطین رو فراموش کن.»
اینفلوئنسر: «فراموش کنم؟ بچهها آنجا دارن میمیرن.»
مرد ایرانی: «من وقت صحبت ندارم. باید تاریخ اون کشور و خاورمیانه رو بدونی، تو نمیدونی.»
اینفلوئنسر: «برای دیدن اینکه بچهها دارن میمیرن لازم نیست کارشناس باشی.»
مرد ایرانی: «من هم ناراحتم، ولی مقصر کیه؟»
اینفلوئنسر: «تقصیر اسرائیله.»
مرد ایرانی: «نه، اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه؛ اونها که نیامدند تو خونهت بچهت رو بکشن. تو با کسی که این کارو با خانواده تو کرده بود چی می کردی؟»
اینفلوئنسر: «به هر حال اسرائیل سرزمینشان رو اشغال کرده و مدتهاست بچههاشون رو میکشه.»
مرد ایرانی: «قبل از اسرائیل کشوری به اسم فلسطین وجود نداشت؛ اگر تاریخ رو هزار-دو هزار سال عقب ببری، اسرائیل بوده و فلسطین به این شکل نبوده. هردو باید کنار هم زندگی کنند، ولی آدمهایی مثل خمینی حرام** و خامنهای حرام** اجازه نمیدهند، ووو پس برو زندگیات خودت رو بکن.»
A pro-Palestine "influencer" tries to interview a random pedestrian about the Gaza War.-- Westland Rising (@WestlandRising) October 21, 2025
He doesn't realize he's picked an Iranian man.
What follows is a masterclass lesson on the Israel-Palestine conflict: pic.twitter.com/fI2lagWVPx
اینفلوئنسر: «فلسطینیها حق زندگی و داشتن سرزمین خود رو دارن.»
مرد ایرانی: «ببین خانوادههای فلسطینی توی جنگ به دنیا اومدن؛ بچههاشون تو مدارس و مساجد تربیت میشن که انتقام بگیرن، والدینشون هم این نوع طرزفکر حمایت می کنند؛ و این یک اشتباهه. همهشون حرام** هستن! همهشون.»