صفحه نخست » مصاحبه خیابانی درباره غزه، با توضیحات یک رهگذر ایرانی، وایرال شد

iranianUK.jpgویدئو یک مصاحبه خیابانی جنجالی: ایرانی ناشناس، جنگ غزه را برای فعال فلسطینی توضیح می‌دهد

اینفلوئنسر: «آیا درباره آتش‌بس در فلسطین چیزی شنیدی؟ درباره نسل‌کشی چیزی شنیدی؟»

مرد ایرانی: «فلسطین چیه؟ من ایرانی‌ام، اصلاً برو زندگی‌ات رو بکن، فلسطین رو فراموش کن.»

اینفلوئنسر: «فراموش کنم؟ بچه‌ها آنجا دارن می‌میرن.»

مرد ایرانی: «من وقت صحبت ندارم. باید تاریخ اون کشور و خاورمیانه رو بدونی، تو نمی‌دونی.»

اینفلوئنسر: «برای دیدن اینکه بچه‌ها دارن می‌میرن لازم نیست کارشناس باشی.»

مرد ایرانی: «من هم ناراحت‌م، ولی مقصر کیه؟»

اینفلوئنسر: «تقصیر اسرائیله.»

مرد ایرانی: «نه، اسرائیل داره از خودش دفاع می‌کنه؛ اون‌ها که نیامدند تو خونه‌ت بچه‌ت رو بکشن. تو با کسی که این کارو با خانواده تو کرده بود چی‌ می کردی؟»

اینفلوئنسر: «به هر حال اسرائیل سرزمین‌شان رو اشغال کرده و مدت‌هاست بچه‌هاشون رو می‌کشه.»

مرد ایرانی: «قبل از اسرائیل کشوری به اسم فلسطین وجود نداشت؛ اگر تاریخ رو هزار-دو هزار سال عقب ببری، اسرائیل بوده و فلسطین به این شکل نبوده. هردو باید کنار هم زندگی کنند، ولی آدم‌هایی مثل خمینی حرام** و خامنه‌ای حرام** اجازه نمی‌دهند، ووو پس برو زندگی‌ات خودت رو بکن.»

اینفلوئنسر: «فلسطینی‌ها حق زندگی و داشتن سرزمین خود رو دارن.»

مرد ایرانی: «ببین خانواده‌های فلسطینی توی جنگ به دنیا اومدن؛ بچه‌هاشون تو مدارس و مساجد تربیت می‌شن که انتقام بگیرن، والدین‌شون هم این نوع طرزفکر حمایت می کنند؛ و این یک اشتباهه. همه‌شون حرام** هستن! همه‌شون.»


