masih.jpgایران اینترنشنال - مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در حاشیه کنگره «هفته‌ آزادی» برلین در گفت‌و‌گو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به چالش‌های پیش روی اپوزیسیون ایران تاکید کرد برای پیروزی در برابر دیکتاتوری‌ها باید در پارلمان‌های دنیا حضور یافت و از تجربیات کشورهای دیگر بهره گرفت.

علی‌نژاد شنبه ۱۷ آبان در سی و ششمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین و در حاشیه دومین کنگره جهانی آزادی در این شهر، به مقایسه حجاب اجباری با دیوار برلین پرداخت و از ضرورت ادامه مبارزات برای آزادی و مقابله با دیکتاتورها صحبت کرد.

او بر لزوم اتحاد مخالفان کشورهای دیکتاتوری از جمله ایران، روسیه و چین تاکید کرد.

علی‌نژاد در سخنان خود گفت دیوار برلین در تاریخ، او را به یاد دیوار دیکتاتوری در ایران می‌اندازد.

کنگره جهانی آزادی

کنگره جهانی آزادی، نام رویدادی خاص است که در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ در برلین برگزار می‌شود و کنفرانس آزادی برلین، نقطه عطف اولین هفته آزادی برلین (هشت تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵) در این شهر است.

این کنفرانس، رهبرانی از حوزه دولت، تجارت، آموزش، فناوری و جامعه مدنی را گرد هم می‌آورد تا استراتژی‌های عملی و بلندمدتی را برای تقویت دموکراسی و مقابله با ظهور استبداد تدوین کنند.

کنفرانس آزادی برلین از سوی گروه‌هایی از جمله بنیاد آزادی اکسل اسپرینگر، شهر برلین و کنگره جهانی آزادی سازماندهی شده است و با هدف هماهنگی واکنش‌ها و ترویج آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برگزار می‌شود.

پیشنهاد هفته آزادی

علی‌نژاد در ادامه به پیشنهاد برگزاری یک هفته ویژه آزادی در برلین به نام «فریدم ویک» اشاره کرد؛ هفته‌ای که در آن بیش از ۱۳۰ کنفرانس درباره کشورهای دیکتاتوری برگزار خواهد شد و سینماها، فیلم‌های مخالفان رژیم‌های دیکتاتوری را پخش خواهند کرد.

او گفت این پیشنهاد با استقبال شهردار برلین مواجه شد و حالا عملی شده و هدف آن ایجاد فضایی برای بلند شدن صدای مخالفان دیکتاتورهای جهان است.

علی‌نژاد ۱۹ آبان ۱۴۰۱ از آغاز به کار «کنگره جهانی آزادی» خبر داد و افزود با گری کاسپاروف و لئوپولدو لوپز، دو فعال مخالف حکومت‌های روسیه و ونزوئلا، این سازمان را تاسیس کرده است.

او اعلام کرد: «بنا داریم با اتحاد اپوزیسیون کشورهای مختلف فشار بر دیکتاتورها را بیشتر کنیم.»

این فعال حقوق زنان ۱۵ آبان ۱۴۰۲ در «مجمع عمومی کنگره جهانی آزادی» در لیتوانی گفت که مبارزه با دیکتاتورها را باید دو برابر کرد. او تاکید کرد که در مقابل دیکتاتورها، آزادی‌خواهان می‌توانند مجمع عمومی خود را داشته باشند.

تلاش برای اتحاد مخالفان دیکتاتوری‌ها

علی‌نژاد در ادامه سخنان امروز خود گفت که مخالفان رژیم‌های دیکتاتوری باید برای نشان دادن قدرت خود متحد شوند.

او در ادامه گفت: «من، آقای لئوپولدو لوپز و گری کاسپاروف، مخالفان خامنه‌ای، مادورو و پوتین هستیم و برای اینکه ثابت کنیم همانند دیکتاتورها نیستیم به پارلمان برلین اعلام کردیم در انتخابات کنگره آزادی، خودمان را کنار می‌کشیم تا کسان دیگری خودشان را به عنوان رییس، نایب‌رییس و منشی کنگره امسال معرفی کنند.»

او افزود: «این یک تمرین است تا به کشورهای دموکراتیک نشان دهیم می‌توانیم انتخابات برگزار کنیم و از دیکتاتورها رهایی یابیم.»

