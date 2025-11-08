



کنسرت حکومتی در «میدان انقلاب»، سوء استفاده از نمادهای ملی

👈کیهان لندن - حکومتی که با برگزاری مراسم و آئین‌های ملی از جمله بزرگداشت روز کوروش مخالف است، شماری از طرفداران خود را در «میدان انقلاب» برای رونمایی از مجسمه «شاپور ساسانی» جمع کرد و کنار بنرهای بزرگی از قاسم سلیمانی و فرماندهان کشته شده در جنگ ۱۲ روزه برای آنها کنسرت مجانی اجرا کرد.

تعداد زیادی از حاضران «حجاب» بر سر نداشتند. چند بلاگر و پرستوی سرشناس حکومت نیز بدون روسری در مراسم پرسه می‌زدند و سوژه عکاسان و دوربین‌های رسانه‌هایی بودند که قرار بود یک موضوع را تقویت کنند: «از همه اقشار طرفدار نظام‌اند.» اجرای سرود «ای ایران» توسط ارکستر سمفونیک تهران و رونمایی از مجسمه سفید شاپور دوم، پادشاه ایران سوار بر اسب، به‌عنوان نمادی از «اقتدار پادشاهی ایران» در میانه میدان و اجرای چند ترانه از جمله با صدای محسن چاوشی و اجرای حامد همایون از بخش‌های دیگر این مراسم بود.

ایران وایر - جمعیت زیادی از ساعت ۴ عصر امروز، جمعه، در میدان انقلاب حضور داشتند؛ به قول خودشان زود آمده بودند تا صندلی گیرشان بیاید و بتوانند چند ساعتی که کنسرت در حال برگزاری است بنشینند و از این کنسرت رایگان که قرار بود ساعت ۶ شروع شود، لذت ببرند.

بسیاری از مردم که به امید یک کنسرت آمده بودند، اما عمدتاً با اجراهای حماسی و دعوت‌های گوینده برای نقش‌آفرینی به‌عنوان «حامیان حکومت» روبه‌رو شدند، از این وضعیت ناراضی بودند و در میانه برنامه محل را ترک کردند.

سرود «ای ایران» هم پخش شد و تلاش شد همه مردم در همخوانی آن مشارکت کنند اما بیشتر جمعیت ساکت ماندند و تنها تعداد کمی از حاضران این سرود را همراهی کرده و پرچم‌های در دست‌شان را تکان دادند.