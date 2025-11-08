به گزارش ایلنا، او با متهم‌کردن رئیس‌جمهوری به مخالفت با قانون حجاب، گفت: «آقای پزشکیان با مخالفت‌هایشان با قانون عفاف و حجاب باعث گسترش فساد و فحشا در کشور شدند. وقتی رئیس‌جمهوری علنا با عفاف و حجاب مخالفت می‌کند، نزول برکات الهی هم کاهش پیدا می‌کند.»

سایت ایندیپندنت فارسی - در ادامه واکنش‌ها به سخنان مسعود پزشکیان درباره احتمال جیره‌بندی آب و تخلیه تهران، کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۷ آبان ماه گفت: «آقای پزشکیان گله کرده‌اند که اگر تا آذر بارندگی نداشته باشیم چه می‌شود. از خود ایشان باید پرسید چرا بارندگی‌ها کم شده است؟ فکر نمی‌کنید یک مقدار مسبب این وضعیت خودتان باشید؟»

رابطۀ خشکسالی و برهنگی

رادیو بین المللی فرانسه - در تابستان گذشته نیز محمدصادق کوشکی که معمولاً با عنوان «استاد دانشگاه و فعال فرهنگی» معرفی می‌شود، کم و بیش همین ادعاها را مطرح کرده و نوشته بود: «این روز‌ها کشور دچار بحران آب است، اما کمتر کسی متوجه شده که میان خشکسالی و بی‌عفتی و برهنگی رابطه مستقیمی برقرار است.»

به اعتقاد کوشکی «هر چه منکرات و بی‌حجابی رواج بیشتری پیدا می‌کند»، و وقتی «مسئولان، مقابلۀ قانونی با بی‌عفتی و برهنگی را کنار می‌گذارند و عملا در حمایت از زنان برهنه و بی‌عفت موضع‌گیری می‌کنند، آسمان هم بر این سامان بخیل شده و قهر و غضب خدا همه، حتی مؤمنان را در بر خواهد گرفت و دعاها بی‌اثر خواهد شد.»

نزدیک به دو سال قبل، هنگامی که هنوز چند ماه بیشتر از ریاست جمهوری پزشکیان نگذشته بود، علم‌الهدی، امام جمعۀ مشهد گفته بود که دولت می‌خواهد بی‌حجابی را آزاد بگذارد تا مردم در برابر «ناترازی‌ها» سکوت کنند. علم‌الهدی با لحنی تند پزشکیان را مؤاخذه کرد که «شما می‌خواهید در برابر مشکلات معیشتی مردم بی‌حجابی را آزاد کنید؟» به گفتۀ او دولت می‌خواهد مردم «در حرام و فسق و فجور آزاد باشند تا ناترازی آب و برق را تحمل کنند.»