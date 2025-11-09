بزرگداشت مهناز افخمى در دانشگاه جرج‌ تاون

کیهان لندن - بانوان ایران، از گذشته تا امروز، در صف مقدم تغییر ایستاده‌اند. آنان برای آزادی، برابری و آینده‌ای روشن‌تر می‌جنگند. آن هم با پذیرش خطرهایی جدی در زندگی شخصی خود. جنبش آنان نه مقطعی، بلکه تلاشی تاریخی، پیوسته و الهام بخش برای جهان است.»

تالار کاپلی در دانشگاه جرج‌ تاون با همکاری کتابخانه‌های دانشگاه جرج‌ تاون و «موسسه جرج‌ تاون برای زنان، صلح و امنیت» عصر سه‌‌شنبه چهارم نوامبر (۱۳ آبان) برای مهناز افخمى فعالان اجتماعی، کنشگر برجسته حقوق زنان و نویسنده مراسم بزرگداشت برگزار کرد.

افخمی در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نقشی اساسی در تضمین حقوق قانونی، سیاسی و اجتماعی زنان در ایران ایفا کرد. او در سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ میلادی، نخستین وزیر امورِ زنان در تاریخ ایران بود. مقامی که در آن زمان تنها دو خانم در سراسر جهان عهده‌دارش بودند.

افخمى به‌عنوان وزیر امورِ بانوان، هدایت تصویب «قانون خانواده ۱۹۷۵» را برعهده داشت. قانونی که حقوق زنان را در زمینه‌های ازدواج، فرزندپروری و طلاق بطور چشمگیری گسترش می‌داد. با استقرار جمهوری اسلامی، این دستاوردهای دشوار، به‌ سرعت لغو شد و افخمی ناچار به ترک ایران گردید. با این‌ همه، اثرگذاری او در سطح جهانی ادامه یافت و با تأسیس چند نهاد بین‌المللی، الهام بخش شکل‌گیری جنبشی فراملی برای حقوق زنان شد.

«شیرزن» به روایت کریستین امانپور

افخمى در گفتگویى با کریستین امانپور، روزنامه‌ نگار سرشناس و برنده جایزه «هیلاری رادهام کلینتون ۲۰۲۴»، به دوران ظهور آیت‌الله خمینى پس از انقلاب ۱۹۷۹ و سقوط دودمان پهلوی اشاره کرد و گفت: «نخستین اقدام آیت‌الله، لغو قوانینی بود که ما در حمایت از بانوان تصویب کرده بودیم.»

او افزود: «اولین گروهی که در برابر خامنه‌ای دست به اعتراض زدند، خانم‌ها بودند.»





***

مهناز افخمی پس از تبعید به ایالات متحده، نه تنها مبارزه خود را متوقف نکرد بلکه در ادامه راه، به پشتیبانی از جنبش‌های فمینیستی فراملی پرداخت. او ریاست «موسسه همبستگی جهانی بانوان را برعهده گرفت و سپس «شبکه مشارکت آموزشی زنان برای حقوق، توسعه و صلح را بنیان نهاد. نهادی که الهام‌ بخش نسل‌های تازه‌ای از کنشگران حقوق زنان در سراسر جهان شد.

کریستین امانپور، با لحنی صمیمانه و تحسین‌آمیز، او را «شیرزن»، واژه‌ای فارسی به معنای زنِ شیرصفت خطاب کرد. لقبی که به گفته او سزاوار استقامتی چنین پایدار است.

پاسداشت تاریخ

پس از انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری از اسناد تاریخی مهم، از جمله مدارک مربوط به جنبش حقوق زنان در ایران، یا از میان رفت یا نابود شد. اما افخمی با دقت و پیگیری، اسناد و روایت‌های مربوط به تلاش‌ها و دستاوردهای زنان در ایران و جهان را گردآوری و حفظ کرد. گنجینه‌ای گرانقدر که اکنون ارزشی تاریخی و پژوهشی بى نظیر دارد.

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

او به‌ تازگى همه اسناد شخصی خود، شامل دست‌ نوشته‌ها، تاریخ شفاهی، کتاب‌ها، نشریات و آثار هنری را به کتابخانه دانشگاه جرج‌ تاون اهدا کرده است. اقدامی با هدف حفظ تاریخ ایرانِ پیش از انقلاب و ثبتِ نقش زنان در جنبش‌های جهانی برابرخواهى.





*

الکسیـا هادسِن-وارد، رئیس کتابخانه دانشگاه جرج‌ تاون، در مراسم دریافت این آرشیو گرانقدر گفت: «این مجموعه صرفاً یک مخزن تاریخی نیست. در حقیقت مشعلی است که دهه‌ها شجاعت، راهبرد، همبستگی بین‌المللی و رهبری دوراندیش را در راه کرامت و برابری زنان در سراسر جهان روشن می‌کند.»

برای پاسداشت کارنامه پیشگامانه مهناز افخمی و قدردانی از اهدای آرشیو گرانبهاى شخصی او، کتابخانه دانشگاه جرج‌ تاون و «موسسه جرج‌ تاون برای زنان، صلح و امنیت» همایشی تخصصی برگزار کردند که شامل دو پنل با محتوایی گسترده درباره تقویت و پیشبرد حقوق بشر بود.