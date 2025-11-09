Sunday, Nov 9, 2025

ایندیپندنت فارسی - سوئیس، کشوری کوچک و ثروتمند در قلب اروپا، به‌دلیل محدودیت زمین، قوانین سخت‌گیرانه ساخت‌وساز و تقاضای بالا، بازار مسکن لوکس خاص و متفاوتی دارد. ویلاهای لوکس این کشور، با متراژ قابل توجه و امکانات ویژه‌ای مانند زمین‌های چند هزار متری، اصطبل، غار اختصاصی و فضای جداگانه برای کارکنان، زندگی در دل رشته‌کوه‌های آلپ را به بهشتی واقعی تبدیل کرده‌اند.

swisslarge.jpgدر مقابل، ویلاهای لوکس تهران با وجود قیمت‌های نجومی و امکانات قابل توجه، در هوای آلوده و سیمای شهری نه‌چندان مطلوب قرار دارند و حتی گاهی گران‌تر از نمونه‌های سوئیسی معامله می‌شوند. مثلا ویلایی ۱۰۰۰ متری در زعفرانیه با قیمت ۲۴۰۰ میلیارد تومان (۲۲.۲ میلیون دلار) فروخته می‌شود که شامل سالن استخر روباز و بسته، زمین تنیس، سالن سونا و جکوزی و زمین بسکتبال است. اما در سوئیس، ویلایی ۸۶۴ متری در کوه‌های آلپ با امکاناتی مانند زمین اسکی، استخر سرپوشیده و روباز، سونا، اتاق ورزشی، ۶ اتاق خواب و ۱۰ حمام، تنها ۲۰ میلیون دلار قیمت دارد و یا ویلایی ۶۹۷ متری در ایالت تیچینو با ۶۴۲۷ متر زمین اختصاصی، غار رمانتیک، سالن استخر، اصطبل و فضای سوارکاری تنها ۴.۸ میلیون دلار ارزش دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با وجود امکانات فوق‌العاده ویلاهای سوئیس، قیمت‌ها در مقایسه با تهران به‌مراتب پایین‌تر است؛ این در حالی است که خرید ملک برای غیرمقیم‌ها در سوئیس دشوارتر است و قوانین سخت‌گیرانه‌تری دارد.

این مقایسه نشان می‌دهد که زندگی در لوکس‌ترین ویلاهای آلپ، هم آرام‌تر است و هم هزینه کمتری نسبت به زندگی در ویلاهای لوکس تهران دارد؛ آن‌هم در هوایی پاک و مناظر طبیعی بی‌نظیر، نه در شهری پر از دود و ترافیک و کمبود اکسیژن.

