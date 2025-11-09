ایندیپندنت فارسی - اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، ویدیویی را در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده که در آن خودش و احمد الشرع، رئیس‌جمهوری سوریه، در یک بازی بسکتبال با مقام‌های نظامی ایالات متحده شرکت کرده‌اند.

در این دیدار دریادار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، و سرتیپ کوین لمبرت، مسئول ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، حضور داشتند.

پیش‌تر نیز ویدیوهایی از الشرع در حال بسکتبال، اسب‌سواری و بیلیارد منتشر شده بود.