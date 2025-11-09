منوتو - بر اساس ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، که برای شرکت در یک اجلاس سالانه به پورتوریکو سفر کرده، از مسجدی در شهر سن‌خوان بازدید کرده و با استقبال گرم نمازگزاران روبه‌رو شده است. او در کنار جامعه مسلمان محلی نماز اقامه کرد و در توزیع وعده‌های غذایی میان نیازمندان مشارکت داشت.

Zohran Mamdani's first event since his win? Visiting a pro-Jihad mosque in Puerto Rico. pic.twitter.com/jRxbUmAXyw -- End Wokeness (@EndWokeness) November 8, 2025

او در کنار جامعه مسلمان محلی نماز اقامه کرد و در توزیع وعده‌های... pic.twitter.com/YlBBNRDI2S -- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) November 8, 2025

