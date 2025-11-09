پیش از جنگ فقط مسئولین از پناهگاه‌ها اطلاع داشتند

ایران اینترنشنال - غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، اعلام کرد که سال گذشته دستورالعملی برای آماده‌سازی پناهگاه‌ها در تهران در نظر گرفته شد، اما تنها مسئولین از آماده‌سازی این پناهگاه‌ها اطلاع داشتند.

جلالی در گفت‌وگویی اینترنتی که در یوتیوب منتشر شده دلیل این که آماده‌سازی این پناهگاه‌ها به اطلاع مردم نرسید را «جلوگیری از ایجاد استرس عمومی» اعلام کرد.

او همچون برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی، مردم را برای پناه گرفتن در مواقع اضطراری به «مکان‌های موجود مانند متروها، پارکینگ‌های طبقاتی و زیرزمین‌ها» ارجاع داد.

هر چند که خودش تاکید کرد: «مترو از نظر فضایی، آمادگی تبدیل به پناهگاه را دارد، اما مشکلاتی در زمینه خدماتی مانند سرویس‌های بهداشتی وجود دارد.»

در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای در پناهگاه‌ها پناه گرفتند، اما مردم از این که هیچ پناهگاهی برای مردم عادی در نظر گرفته نشده بود، اعتراض کردند.

در تیرماه، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران،‌ با اشاره به احتمال از سرگیری جنگ با اسرائیل گفت: «پناهگاهی در دهه‌های گذشته در تهران در نظر گرفته نشده است.»

نقش دوربین‌ها در جنگ

رییس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی، درباره نقش دوربین‌ها در جنگ ۱۲ روزه گفت: «وقتی دوربین‌های مداربسته را در آزمایشگاه تخصصی بررسی کردیم، کُدی پیدا کردیم که می‌گفت هر تصویر را در شرایط اتصال به اینترنت به آی‌پی کشور سازنده بفرستد.»

به گفته او، آن‌ها با بازنویسی این کُد، کاری کردند که تصاویر این دوربین‌ها از آن پس برای پلیس فتا ارسال شود.

جلالی همچنین به حمله سایبری به فولاد خوزستان اشاره کرد و گفت این حمله از طریق دوربین‌ها انجام شده است.

