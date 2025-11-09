قالیباف در حالی از «اقتدار ملی» سخن گفت که حکومت با شدیدترین بحران مشروعیت، فشار اقتصادی و ناتوانی در مدیریت روابط خارجی روبه‌رو شده و سیاست دشمن‌سازی در داخل و خارج از ایران را از نو تشدید کرده است

داریوش معمار - ایندیپندنت فارسی

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، که از نقش مستقیمش در حمله اسرائیل به ایران گفته بود، مدعی شد ایالات متحده باید طبق قوانین بین‌المللی پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی این حمله را بپذیرد.

محمدباقر قالیباف روز یکشنبه، ۱۸ آبان، در صحن علنی مجلس گفت: «اعتراف صریح رئیس‌جمهور ایالات متحده به داشتن مسئولیت مستقیم در حمله اسرائیل به ایران، نقض آشکار منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشورمان است. دولت آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی این تجاوز آشکار را که منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان ما شده، بپذیرد.»

قالیباف در ادامه مدعی شد جمهوری اسلامی «با اقتدار در برابر هرگونه تهدید ایستاده است» و متجاوزان را پاسخگو خواهد کرد.

رجزخوانی همزمان با اعتراف به بحران

قالیباف در حالی از «اقتدار و مقاومت» سخن می‌گفت که درعین حال، ناگزیر بود به «مشکلات معیشتی و سخت‌شدن زندگی مردم» نیز اشاره کند. او گفت این مشکلات «نیازمند اصلاحات زیرساختی در حوزه اقتصاد» است.

این همزمانی از یک سو بازتاب‌دهنده فشار فزاینده بحران اقتصادی و از سوی دیگر نشان‌دهنده تلاش حاکمیت برای حفظ چهره‌ای مقتدر در برابر تهدیدهای خارجی است.

اظهارات اخیر ترامپ واکنش دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است. آنان مدعی‌اند اعتراف رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند مبنایی برای ثبت شکایت رسمی ایران در نهادهای بین‌المللی باشد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رئیس شورای امنیت نوشت: «این اعتراف ازسوی عالی‌ترین مقام آمریکا دلیلی روشن و انکارناپذیر در اثبات مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده است.»

با این حال، تحلیلگران معتقدند سخنان ترامپ و ادعای مقام‌های ایرانی درباره «امکان شکایت» بیشتر مصرف تبلیغاتی و داخلی دارد تا ظرفیت واقعی حقوقی.

همزمان، ترامپ اشاره کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته چند بار از طریق میانجی‌ها برای رفع تحریم‌ها و بازگشت به میز مذاکره با واشینگتن ابراز تمایل کرده‌اند؛ ادعایی که اگرچه تهران آن را تکذیب کرده است، اما نشانه‌های صحت آن در رفتارهای دیپلماتیک اخیر مقام‌های ایران دیده می‌شود.