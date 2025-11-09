Sunday, Nov 9, 2025

صفحه نخست » حمله ولایتی به کشورهای عربیِ به‌ظاهر دوست

velayati.jpgاظهار دوستی برخی کشورهای عربی با اقداماتشان هم‌خوانی ندارد

خبرنامه گویا - در یک گفت‌وگوی تازه، علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، از تناقض میان «اظهار دوستی» برخی کشورهای عربی و رفتار سیاسی آن‌ها در صحنه‌های بین‌المللی انتقاد کرد. او گفت در نشست امنیتی منامه، شماری از مقام‌های کشورهای مسلمان علیه ایران صحبت کردند، در حالی‌ که در پیام‌های رسمی خود ادعای روابط دوستانه با تهران دارند.

ولایتی توضیح داد که در کنفرانس ژئوپلیتیک و امنیت جهانی منامه، تمرکز اصلی سخنرانان بر موضوعاتی مانند سودان، ایران و آنچه جمهوری اسلامی «محور مقاومت» می‌نامد، بود. این عنوان از سوی مقام‌های ایرانی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، از جمله حماس، حزب‌الله، حوثی‌های یمن، جهاد اسلامی و حشد شعبی استفاده می‌شود.

او برخی کشورهای شرکت‌کننده را متهم کرد که تحت تأثیر بریتانیا علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران موضع گرفته‌اند. ولایتی گفت این کشورها از یک طرف به ایران پیام‌های دوستانه می‌فرستند و از طرف دیگر در نشست‌های بین‌المللی مواضعی خلاف آن اتخاذ می‌کنند. به گفته او، چنین رفتار دوگانه‌ای پیش‌تر در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز دیده شده بود.

در همین اجلاس، تعدادی از مقام‌های غربی ایران را تهدیدی علیه ثبات منطقه معرفی کردند. تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، رویکرد تهران را «نگران‌کننده» خواند و ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که حکومت ایران نه تنها در خاورمیانه بلکه حتی در بریتانیا نیز تهدیدی امنیتی محسوب می‌شود. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نیز در واکنش، این نشست را «صحنه هماهنگی جاسوسان آمریکا و اسرائیل و دولت‌های عربی» توصیف کردند.

👈 مطالب بیشتر در خبرنامه گویا

ولایتی همچنین از مقام‌های برخی کشورهای عربی انتقاد کرد و گفت کشورهایی که با جنگ‌افزار بریتانیایی از کشتار در سودان حمایت می‌کنند، حق ندارند درباره حضور «صلح‌آمیز» ایران در منطقه اظهارنظر کنند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که برخی گزارش‌ها امارات را به حمایت از شبه‌نظامیان شورشی سودان متهم کرده‌اند. او افزود برخی دولت‌های عربی و غربی، به جای توجه به بحران غزه، برای جلب رضایت برگزارکنندگان این نشست، ایران را هدف حمله قرار داده‌اند.

مطلب بعدی...
killed1banner.jpg
زن نظافتچی پس از رفتن به آدرس اشتباه، به ضرب گلوله صاحبخانه کشته شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar9.jpg
محسن مخملباف؛ از ایدئولوژی افراطی تا حضور در جشنواره اسرائیل
daily8-1.jpg
تصاویر اختصاصی از "آل‌بانو" و "رومینا پاور" در دیدار با گوگوش در ایران
one28-1.jpg
تصاویری از حزب نازی ایران (سومکا) به رهبری داود منشی زاده
oholic9.jpg
املاک علی انصاری در میان املاک شاهزاده‌های آل سعود و ثروتمندان الیگارشی روس
goftar8.jpg
تصاویر؛ ابزار تازه‌ برای ترویج حجاب در تهران
daily8.jpg
وقتی سد کرج پرآب بود
daily.jpg
یاسمین شجریان ۱۸ ساله شد
one8.jpg
راهکارهای موثر خانگی برای کاهش فشار خون بدون نیاز به مصرف دارو

از سایت های دیگر

رابطه جنسی «عجیب» مورچه دیوانه
خمیردندان روی جوش صورت؛ آری یا خیر؟
تیم مشاوران ساخت و خرید خانه در کانادا
سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس

پر بیننده ترین ها



gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
oholic19-1.jpg
کارهای عجیب و غریب خاندان سلطنتی انگلیس که برای مردم عادی قابل درک نیست
one8-1.jpg
تصاویری از نمایش کازابلانکا در سالن تاتر حافظ
goftar9.jpg
۸ افشاگری بزرگ بریتنی اسپیرز در کتاب جدید خاطراتش
gt23.jpg
دانستنی های جالبی در مورد برزیل که احتمالا نمیدانستید
newso_032221.jpg
نوستالژی های سال های نه چندان دور

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy