اظهار دوستی برخی کشورهای عربی با اقداماتشان هم‌خوانی ندارد

خبرنامه گویا - در یک گفت‌وگوی تازه، علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، از تناقض میان «اظهار دوستی» برخی کشورهای عربی و رفتار سیاسی آن‌ها در صحنه‌های بین‌المللی انتقاد کرد. او گفت در نشست امنیتی منامه، شماری از مقام‌های کشورهای مسلمان علیه ایران صحبت کردند، در حالی‌ که در پیام‌های رسمی خود ادعای روابط دوستانه با تهران دارند.

ولایتی توضیح داد که در کنفرانس ژئوپلیتیک و امنیت جهانی منامه، تمرکز اصلی سخنرانان بر موضوعاتی مانند سودان، ایران و آنچه جمهوری اسلامی «محور مقاومت» می‌نامد، بود. این عنوان از سوی مقام‌های ایرانی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، از جمله حماس، حزب‌الله، حوثی‌های یمن، جهاد اسلامی و حشد شعبی استفاده می‌شود.

او برخی کشورهای شرکت‌کننده را متهم کرد که تحت تأثیر بریتانیا علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران موضع گرفته‌اند. ولایتی گفت این کشورها از یک طرف به ایران پیام‌های دوستانه می‌فرستند و از طرف دیگر در نشست‌های بین‌المللی مواضعی خلاف آن اتخاذ می‌کنند. به گفته او، چنین رفتار دوگانه‌ای پیش‌تر در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز دیده شده بود.

در همین اجلاس، تعدادی از مقام‌های غربی ایران را تهدیدی علیه ثبات منطقه معرفی کردند. تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، رویکرد تهران را «نگران‌کننده» خواند و ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که حکومت ایران نه تنها در خاورمیانه بلکه حتی در بریتانیا نیز تهدیدی امنیتی محسوب می‌شود. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نیز در واکنش، این نشست را «صحنه هماهنگی جاسوسان آمریکا و اسرائیل و دولت‌های عربی» توصیف کردند.

ولایتی همچنین از مقام‌های برخی کشورهای عربی انتقاد کرد و گفت کشورهایی که با جنگ‌افزار بریتانیایی از کشتار در سودان حمایت می‌کنند، حق ندارند درباره حضور «صلح‌آمیز» ایران در منطقه اظهارنظر کنند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که برخی گزارش‌ها امارات را به حمایت از شبه‌نظامیان شورشی سودان متهم کرده‌اند. او افزود برخی دولت‌های عربی و غربی، به جای توجه به بحران غزه، برای جلب رضایت برگزارکنندگان این نشست، ایران را هدف حمله قرار داده‌اند.