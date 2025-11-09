جت «پوسایدون» وارد برلین شد

یورونیوز - آلمان روز جمعه نخستین هواپیمای گشت دریایی «پی-۸ پوسایدون» را در فرودگاه اصلی برلین تحویل گرفت؛ جنگنده‌ای که برای شناسایی و مقابله با زیردریایی‌های روسیه در اقیانوس اطلس شمالی طراحی شده است.

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، شخصا با حضور در فرودگاه از این هواپیما استقبال کرد.

این هواپیما که بر پایه بوئینگ ۷۳۷ ساخته شده، نخستین نمونه از هشت فروندی است که قرار است تا سال ۲۰۲۸ با هزینه ۳.۱ میلیارد یورو تحویل آلمان شود.

پوسایدون قادر است بیش از ۷ هزار کیلومتر پرواز کند و پنج اژدر سبک «ام‌کا-۵۴» به وزن ۳۰۰ کیلوگرم و همچنین چهار موشک ضد‌کشتی هارپون حمل کند.

🇩🇪 BERLIN BUYS BIG: GERMANY LOADS UP ON ANTI-SUB WARPLANES



Berlin just welcomed its first P-8A Poseidón, and may order 4 more, bringing the total to 12 of these submarine-hunting beasts.



Boris says "at least" seven more are on the way, as Germany ditches its Cold War relics and... https://t.co/TH0HhDub9d pic.twitter.com/nlaBkhtwpp -- Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 7, 2025

یان کریستیان کاک، بازرس نیروی دریایی آلمان، به رسانه‌های داخلی گفت: «پوسایدون توان ما را در شناسایی دریایی، نظارت جهانی بر دریاها و به‌ویژه در ردیابی و مقابله با زیردریایی‌های دشمن به‌طور پایدار تقویت می‌کند.»

او این هواپیما را «نگهبان پرنده» توصیف کرد.