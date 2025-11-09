Sunday, Nov 9, 2025

صفحه نخست » سلاح تازه آلمان برای شکار زیردریایی‌های پوتین

desub.jpgجت «پوسایدون» وارد برلین شد

یورونیوز - آلمان روز جمعه نخستین هواپیمای گشت دریایی «پی-۸ پوسایدون» را در فرودگاه اصلی برلین تحویل گرفت؛ جنگنده‌ای که برای شناسایی و مقابله با زیردریایی‌های روسیه در اقیانوس اطلس شمالی طراحی شده است.

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، شخصا با حضور در فرودگاه از این هواپیما استقبال کرد.

این هواپیما که بر پایه بوئینگ ۷۳۷ ساخته شده، نخستین نمونه از هشت فروندی است که قرار است تا سال ۲۰۲۸ با هزینه ۳.۱ میلیارد یورو تحویل آلمان شود.

پوسایدون قادر است بیش از ۷ هزار کیلومتر پرواز کند و پنج اژدر سبک «ام‌کا-۵۴» به وزن ۳۰۰ کیلوگرم و همچنین چهار موشک ضد‌کشتی هارپون حمل کند.

یان کریستیان کاک، بازرس نیروی دریایی آلمان، به رسانه‌های داخلی گفت: «پوسایدون توان ما را در شناسایی دریایی، نظارت جهانی بر دریاها و به‌ویژه در ردیابی و مقابله با زیردریایی‌های دشمن به‌طور پایدار تقویت می‌کند.»

او این هواپیما را «نگهبان پرنده» توصیف کرد.

جنگ‌افزارهای تخصصی برای نبرد زیر آب

پوسایدون با رهاسازی بویه‌های سونار، که امواج صوتی در آب منتشر می‌کنند، قادر است زیردریایی‌ها را شناسایی کند.

میکروفون‌های زیرآبی پژواک‌ها را ثبت و موقعیت زیردریایی‌های متعارف و هسته‌ای را مشخص می‌کنند. این هواپیما همچنین توانایی حمله به اهداف زمینی را دارد.

controlpanel.jpg
نمایی از تجهیزات الکترونیکی به کار رفته در هواپیمای پوسایدون عکس: آسوشیتد پرس

آلمان قصد دارد این جت را عمدتا در شکاف میان گرینلند، ایسلند و بریتانیا مستقر کند؛ منطقه‌ای که شاه‌رگ اصلی تامین نیروهای ناتو به‌شمار می‌رود و زیردریایی‌های روسی می‌توانند در زمان تنش آن را مختل کنند.

زیردریایی‌های روسیه همچنین قادرند از مسیر دریای بالتیک یا مدیترانه نیز دست به عملیات بزنند. خدمه عملیاتی این هواپیما شامل سه خلبان، دو هماهنگ‌کننده تاکتیکی و شش اپراتور حسگر است.

