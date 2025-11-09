ایران اینترنشنال - پلیس غرب استان تهران اعلام کرد یک زن جوان به نام مبینا زارع که خانواده‌اش در یکم آبان مفقودشدن او را به پلیس اطلاع داده بودند، به دست نامزد سابق خود در موقعیت نامعلومی به قتل رسیده بود و فرد مظنون همان روز از کشور خارج شد.

پلیس گفت جسد مبینا زارع سوم آبان در باغ پدری فرد قاتل در رباط‌کریم کشف شد. به گزارش هه‌نگاو، مبینا زارع، ۳۰ ساله، چهارشنبه ۳۰ مهر به دست نامزد سابق خود بە نام «مجتبی» در کارگاه پدرش به قتل رسید و پیکرش پس از قتل در کوره آلومینیوم همان کارگاه سوزانده شد.

طبق این گزارش، بخش زیادی از پیکر این زن سوخته و غیرقابل‌شناسایی بود. زهرا افتخارزاده، مدیرعامل «خانه امن آتنا»، چهارم آبان در نشست انجمن جامعه‌شناسان ایران خبر داد از ابتدای سال جاری، حداقل ۶۳ زن به‌ دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند.

مای‌ ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعدد زن‌کشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرم‌انگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.