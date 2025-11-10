استندآپ کمدین یا سخنگو
🔻درباره عکسی از فاطمه مهاجرانی
✍🏼امیر جدیدی | عکاس و روزنامهنگار
سرکار خانم مهاجرانی سلام و عرض ادب. اول اینکه نمیدانم چه اصراری دارید هر دو سه هفته یکبار میهمان عکسنوشت شوید. خدا شاهد است هفته قبل که دستتان را به قلب تبدیل کردید با وجود اینکه خیلی حرف در دل داشتم زبان به کام گرفتم. ظاهراً اما اگر به زبان نیاییم این حرکت کمکم به موتیف تکرارشونده هر جلسه دولت تبدیل میشود.
قبل از شما رؤسای دولتهای نهم و دهم هم همینطوری علامت «وی» را به ادبیات مطبوعاتی آورد. اصلاً بیخیال خاطرات گذشته، بگذارید از حال سخن بگوییم. میدانم که سخنگوی دولت بودن یکی از سختترین کارهای هر دولتی است. احتمالاً از قول آن فیلسوف شنیدهاید که «زبان سرچشمه همه سوءتفاهمهاست، چراکه هیچ واژهای آنچه را میخواهیم، دقیقاً بیان نمیکند».
واقعیت این است که این زبان همانقدر که میتواند بین آدمی جماعت وصل بیافریند فصل هم به بار میآورد. اصلاً چرا به دنبال اندیشمند غربی برویم؛ مگر سعدی خودمان نگفت که تا مرد ـ شما بخوان زن ـ سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. میخواهم بگویم متوجه موقعیتی که حضرتعالی در آن گیر کردهاید هستم. شما همین که صبح به صبح راننده دنبالتان میآید و به محل کار تشریف میبرید عیب و هنرتان را روی دایره میریزید.
حقیقتش را بخواهید روز اولی که به این سمت گماشته شدید لحن سخن گفتن و چهره مهربانتان به دل مردم مینشست. اصلاً شاید مهرتان از همان روزی به دل مردم افتاد که در مقام یک مادر پشت تریبون رفتید و فریاد کشیدید و اخم و تخم کردید.
نکته اینکه آن زمان شما فرزند زمانه خویش بودید. حقیقت اینکه روزهای اول دولت و زمان انتخابات موقع همین شوخیها و خندهها و گریبان چاک کردنها است. اما شما خودتان را جای مردم گرفتار فیلترینگ، تورم، ناترازی و... بگذارید. شما جای مردم بودید پیش خودتان نمیگفتید این چه رفتار لوس و بینمکی است که دو هفته است پشت سر هم تکرارش میکنید.
خودمانی بودن و رفیق بودن خوب و پسندیده است بر منکرش لعنت اما جسارتاً مردم قرار است از سخنان شما متوجه اخبار دولت شوند، ناسلامتی شما سخنگویید نه استندآپ کمدین که حضار را به خنده وادارید. زیاده جسارت، ایام عزتتان مستدام.
