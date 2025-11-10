مدیرکل و مدیر بخش خبر بی‌بی‌سی استعفا دادند

تیم دیوی، مدیرکل بی‌بی‌سی و دبورا ترنس، رییس بخش خبر این شبکه، در پی بالا گرفتن انتقادها از پخش «ویدیوی دست‌کاری‌شده» از سخنرانی دونالد ترامپ در مستند «پانوراما»، از سمت خود کناره‌گیری کردند.

این جنجال به پخش قسمتی از برنامه پانوراما بازمی‌گردد که در اکتبر ۲۰۲۴، یک هفته پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، پخش شد.

در این ویدیو، سخنرانی ششم ژانویه ۲۰۲۱ ترامپ به‌گونه‌ای تدوین شده بود که او را به تحریک و تشویق آشوب در کنگره متهم می‌کرد.

افشای این موضوع، همراه با پرونده‌ای درباره «سوگیری درون‌سازمانی»، فشارها برای استعفای مدیرکل بی‌بی‌سی را افزایش داد.

به گزارش تلگراف، در نسخه پخش‌شده در بی‌بی‌سی، سخنرانی ترامپ به‌گونه‌ای نمایش داده شد که گویی به هوادارانش می‌گوید با آن‌ها به‌سوی ساختمان کنگره خواهد رفت تا «با تمام وجود بجنگند»، در حالی که در واقع گفته بود با آنان خواهد رفت تا «به‌طور مسالمت‌آمیز و میهن‌پرستانه صدای خود را برسانند».

🚨 BREAKING: The BBC was just exposed for DOCTORING President Trump's Jan 6 speech to make it seem he ENDORSED rioting, per whistleblower



"We're gonna walk to the Capitol"



DOCTORED: "And FIGHT LIKE HELL!"



ORIGINAL: "And cheer on congressmen and women!" pic.twitter.com/z88mmVhikG... -- Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 3, 2025

رسانه‌های بریتانیایی یک‌شنبه ۱۸ آبان گزارش دادند تصمیم این دو نفر به استعفا پس از انتشار گزارشی افشاگرانه از مایکل پرسکات، مشاور مستقل پیشین در کمیته راهنماها و استانداردهای تحریریه بی‌بی‌سی، اتخاذ شد.

در این گزارش، بی‌بی‌سی به «جانبداری جدی و نظام‌مند» در پوشش موضوعاتی از جمله ترامپ، جنگ غزه و حقوق افراد ترنس متهم شد.

پرسکات گفت بخشی از محتوای خبری بی‌بی‌سی، از جمله ویرایش سخنرانی ترامپ در برنامه «پانوراما»، به‌شکلی صورت گرفته که می‌تواند «گمراه‌کننده» تلقی شود.

«تصمیمی کاملا شخصی»

دیوی عصر ۱۸ آبان در یادداشتی خطاب به کارکنان بی‌بی‌سی گفت استعفای او «تصمیمی کاملا شخصی» است.

او با قدردانی از حمایت «یکپارچه» رییس و هیات‌مدیره بی‌بی‌سی افزود در حال گفت‌وگو با هیات‌مدیره برای تعیین زمان دقیق کناره‌گیری و فراهم‌ کردن «گذار منظم» به جانشین خود در ماه‌های آینده است.

دیوی با اشاره به فشارهای سنگین شخصی و حرفه‌ای این مسئولیت در «دوران ملتهب کنونی» تاکید کرد می‌خواهد به جانشین خود فرصت دهد تا در شکل‌ دادن به چارچوب فعالیت‌های آینده بی‌بی‌سی ایفای نقش کند.

افزون بر دیوی، رییس بخش خبر بی‌بی‌سی نیز از سمت خود استعفا داد؛ اقدامی که در پی فشارها و انتقادها از نحوه پوشش برخی موضوعات حساس و گزارش‌های مربوط به جانبداری در تحریریه این شبکه صورت گرفته است.

کمیته فرهنگ، رسانه و ورزش مجلس عوام بریتانیا تا دوشنبه ۱۹ آبان به بی‌بی‌سی مهلت داده تا به گزارش پرسکات و نگرانی‌ها درباره استقلال و بی‌طرفی تحریریه پاسخ رسمی بدهد.

این تحولات، همراه با آماده‌ شدن بی‌بی‌سی برای عذرخواهی درباره نحوه ویرایش سخنرانی ترامپ در «پانوراما»، بحران کم‌سابقه‌ای را در مدیریت ارشد این شبکه رقم زده و بحث‌ها درباره مرز میان خطای حرفه‌ای، فشار سیاسی و اعتماد عمومی به رسانه ملی بریتانیا را تشدید کرده است.

صبح ۱۸ آبان، روزنامه‌های تلگراف و دیلی‌میل گزارش دادند سمیر شاه، رییس شبکه بی‌بی‌سی، قرار است ۱۹ آبان در نامه‌ای به رییس کمیته فرهنگ پارلمان بریتانیا، به‌طور رسمی بابت پخش «ویدیوی دست‌کاری‌شده» از سخنرانی ترامپ عذرخواهی کند.

کاخ سفید نیز بی‌بی‌سی را به «انتشار ۱۰۰ درصدی خبر جعلی» متهم کرده است.