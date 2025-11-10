خبرنامه گویا - علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در یک همایش در تهران اعلام کرد که جمهوری اسلامی حاضر نیست برای جلب رضایت آمریکا از سیاستهای خود عقبنشینی کند، حتی اگر این تصمیم به رویارویی نظامی منجر شود. او تأکید کرد که ایران مسیر استقلال و حفظ عزت ملی را ادامه خواهد داد و فشارهای خارجی موجب تغییر این رویکرد نخواهد شد.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به شعار «صلح از طریق قدرت» دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، واکنش نشان داد و گفت این رویکرد در عمل کشورها را میان «تسلیم یا جنگ» قرار میدهد. او ترامپ را متهم کرد که با زیر پا گذاشتن قواعد بینالمللی، هرجومرج را در نظام جهانی گسترش میدهد و در پی جایگزینی قانون با زور است.
او همچنین از نقش مستقیم علی خامنهای در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل سخن گفت و مدعی شد رهبر جمهوری اسلامی «لحظهبهلحظه» در جریان امور قرار داشته و شخصاً دستورات لازم را صادر میکرده است. به گفته او، بخش عمده وقت خامنهای در آن دوره صرف مدیریت جنگ و رسیدگی به نیازهای نیروهای درگیر میشد.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، درباره جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفت که علی خامنهای «لحظه به لحظه» صحنه جنگ را کنترل میکرد و با فرماندهان نظامی در تماس بود. او افزود که سه روز اول جنگ پر حادثه بود. این سخنان در حالی است که علی خامنهای در زمان جنگ به... pic.twitter.com/mBJCcZ4M8m-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 10, 2025
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که گزارشها و تحلیلهای مستقل حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در آن جنگ متحمل خسارات گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و تعدادی از فرماندهان ارشد در عملیات هدفمند اسرائیل کشته شدند.
با اینحال، مقامات حکومتی تلاش میکنند با برجستهسازی نقش خامنهای، روایتی پیروزمندانه از آن دوره ارائه دهند و آن را نشانهای از توانایی نظامی و مدیریتی جمهوری اسلامی معرفی کنند.
با وجود سخنان لاریجانی درباره حضور فعال خامنهای در صحنه جنگ، منابع داخلی و خارجی گزارش داده بودند که رهبر جمهوری اسلامی همزمان با درگیریها در پناهگاهی زیرزمینی مستقر بوده و از انظار عمومی دور مانده است. این تضاد روایتها بار دیگر موضوع شفافیت و واقعیت مدیریت جنگ را در جمهوری اسلامی به بحث عمومی تبدیل کرده است.