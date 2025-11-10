Monday, Nov 10, 2025

صفحه نخست » فرماندهان حزب‌الله برای فرار از ترور، جراحی پلاستیک انجام می‌دهند

ps1.jpgیک رسانه عربی گزارش داد که ده‌ها تن از اعضای ارشد حزب‌الله لبنان برای پنهان کردن هویت خود در عراق، ایران و لبنان تحت بازسازی چهره قرار گرفته‌اند. برخی از این فرماندهان در جنگ سال گذشته با اسرائیل زخمی شده‌اند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که تنش‌ها در طول مرز لبنان و اسرائیل در هفته‌های اخیر بار دیگر افزایش یافته است.

شبکه خبری الحدث به نقل از منابع آگاه نزدیک به این گروه لبنانی گزارش داد که ده‌ها عضو ارشد حزب‌الله که در حملات اخیر اسرائیل زخمی شده‌اند، از جمله چند فرمانده میدانی، برای انجام جراحی‌های پلاستیک به عراق و ایران منتقل شدند.

این انتقال تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام شده است.

بر اساس این گزارش، کسانی که امکان انتقال به خارج را نداشتند، درمان خود را در کلینیک‌های تحت مدیریت حزب‌الله در داخل لبنان دریافت کردند.

به گفته این منابع، حتی برخی از فرماندهانی که زخمی نشده بودند نیز به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای پنهان کردن چهره خود در حملات احتمالی آینده اسرائیل، تصمیم به انجام چنین عمل‌هایی گرفتند.

در هفته‌های اخیر اسرائیل برخی از فرماندهان نظامی حزب‌الله را هدف قرار داده و اعلام کرده که این گروه مشغول بازسازی خود است.

بر اساس گزارش‌ها، حزب‌الله علی‌رغم آتش‌بس، به طور فعال در حال احیای زرادخانه و ساختار فرماندهی خود است.

مقامات اسرائیلی می‌گویند این گروه هنوز مقدار زیادی راکت، موشک و پهپاد در اختیار دارد و کادر فرماندهی آن در جنوب لبنان اکنون شامل افسران جوان‌تری است که پس از تلفات سنگین در جنگ سال گذشته علیه اسرائیل ترفیع گرفته‌اند.

پیشتر نیز جمهوری اسلامی بسیاری از اعضای حزب‌الله لبنان را پس از انفجار پیجرها تحت عمل جراحی قرار داده بودند.

مهرماه سال گذشته، رسانه‌های ایران خبر دادند که پسران علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در بیمارستان‌های تهران از مجروحان انفجار وسایل ارتباطی حزب‌الله عیادت و یک قرآن و یادداشت خامنه‌ای را به آنان اهدا کردند.

خامنه‌ای در این پیام نوشته بود: «از امتحان الهی سربلند بیرون آمدید» و «صبر و استقامت شما یکی از برترین جهادهاست.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۵ آبان در اقدامی برای حمایت از خلع سلاح حزب‌الله، چند عضو فعال این گروه در حوزه مالی را تحریم کرد. آنها در سال ۲۰۲۵ میلادی ده‌ها میلیون دلار از ایران به حزب‌الله منتقل کرده‌اند.

جان هرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفته جمهوری اسلامی امسال با وجود تحریم‌ها، حدود یک میلیارد دلار برای حزب‌الله ارسال کرده است.

