یک رسانه عربی گزارش داد که ده‌ها تن از اعضای ارشد حزب‌الله لبنان برای پنهان کردن هویت خود در عراق، ایران و لبنان تحت بازسازی چهره قرار گرفته‌اند. برخی از این فرماندهان در جنگ سال گذشته با اسرائیل زخمی شده‌اند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که تنش‌ها در طول مرز لبنان و اسرائیل در هفته‌های اخیر بار دیگر افزایش یافته است.

شبکه خبری الحدث به نقل از منابع آگاه نزدیک به این گروه لبنانی گزارش داد که ده‌ها عضو ارشد حزب‌الله که در حملات اخیر اسرائیل زخمی شده‌اند، از جمله چند فرمانده میدانی، برای انجام جراحی‌های پلاستیک به عراق و ایران منتقل شدند.

این انتقال تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام شده است.

مصادر: قياديون في حزب الله أجروا عمليات تجميل لإخفاء ملامحهم بعد استهدافهم#الحدث pic.twitter.com/tUz3qIovYw -- الحدث اللبناني (@Alhadath_Leb) November 9, 2025

بر اساس این گزارش، کسانی که امکان انتقال به خارج را نداشتند، درمان خود را در کلینیک‌های تحت مدیریت حزب‌الله در داخل لبنان دریافت کردند.

به گفته این منابع، حتی برخی از فرماندهانی که زخمی نشده بودند نیز به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای پنهان کردن چهره خود در حملات احتمالی آینده اسرائیل، تصمیم به انجام چنین عمل‌هایی گرفتند.

در هفته‌های اخیر اسرائیل برخی از فرماندهان نظامی حزب‌الله را هدف قرار داده و اعلام کرده که این گروه مشغول بازسازی خود است.