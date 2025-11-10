خبرنامه گویا - نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یک ورزشکار زن را به‌دلیل انجام حرکات نمایشی ورزشی با پوشش اختیاری بازداشت کرده‌اند. به‌گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، هانیه شریعتی رودپشتی، تکواندوکار و مربی ژیمناستیک ساکن تهران، شامگاه یک‌شنبه ۱۸ آبان توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. منابع آگاه به این سازمان گفته‌اند که بازداشت او به دلیل اجرای حرکات ورزشی در سطح شهر و «عدم رعایت موازین حجاب در انظار عمومی» عنوان شده است.

پس از بازداشت هانیه شریعتی، او تنها یک‌بار توانسته با خانواده‌اش تماس بسیار کوتاهی برقرار کند. بنا بر روایت هه‌نگاو، شریعتی در این تماس از وضعیت خود ابراز نگرانی کرده و از خانواده‌اش درخواست کمک کرده است. از لحظه بازداشت تاکنون هیچ اطلاعات دقیقی از وضعیت یا محل نگهداری او در دست نیست و نگرانی‌ها درباره سلامت و شرایط او رو به افزایش است.

طبق این گزارش، نهادهای امنیتی پس از بازداشت ورزشکار کنترل حساب‌های کاربری او در شبکه‌های اجتماعی را در اختیار گرفته‌اند. صفحه اینستاگرام شریعتی که حدود ۱۶۰ هزار دنبال‌کننده داشت، مسدود شده و علامت پلیس فتا روی آن قرار گرفته است. این اقدام در ادامه محدودیت‌های گسترده‌تری صورت می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر علیه فعالان و شهروندان معترض به حجاب اجباری اعمال شده است.

#هانيه_شريعتی، تكواندوكار و مربى ژیمناستیک ساكن تهران، «به دليل انجام حركات نمايشی در سطح شهر با پوشش اختيارى» بازداشت و به مكانى نامعلوم منتقل شده pic.twitter.com/qogVt082ia -- Maryam Moqaddam مریم مقدم (@MaryamMoqaddam) November 10, 2025

در حالی که حکومت به شکل گسترده نیرو و بودجه صرف اجرای سیاست‌های تحمیلی حجاب می‌کند، منتقدان می‌گویند این اقدامات نشان‌دهنده اولویت یافتن کنترل اجتماعی به‌جای رسیدگی به مسائل معیشتی مردم است. تنها چند روز پیش از بازداشت شریعتی، مراسمی تبلیغاتی در میدان انقلاب تهران برگزار شد که برخلاف سیاست‌های رسمی، در آن الزامی برای رعایت حجاب وجود نداشت؛ موضوعی که بار دیگر تناقض در رفتار حکومت با شهروندان را برجسته کرده است.