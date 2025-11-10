Monday, Nov 10, 2025

صفحه نخست » مردم وظیفه دارند خرج ما آخوندها را بدهند

akhoond.jpgما نوکر، نماینده و کارگزار معصوم هستیم و مردم هم وظیفه دارند به ما بدهند!

حسین جعفری

۱-خلاصه منطق آقایان در تسلط بر منابع کشور: هر چقدر بدهید‌ می خوریم، کل کشور را می خوریم و بدهکار ملت هم‌ نیستیم زیرا ما نوکر، کارگزار و نماینده معصوم هستیم و مردم هم وظیفه دارند به ما بدهند والا طوری می شود که خرج دوا و دکتر شود!

۲-روزی ابوالحسن خرقانی با جمعی از مریدان از کوچه ای گذر می کرد. شخصی را دیدند که در گوشه ای نشسته و قرآن می خواند. شیخ بی اعتنا از او گذشت و مردی را دیدند که سازی داشت و آهنگی می نواخت. شیخ پولی به او داد.

پرسید: "دلیل این که به آن قاری کمک نکردید ولی به این ساز زن ترحّم نمودید چیست؟"



گفت:"اگر گرسنه ای در اتاقی باشد و نانی بالای طاقچه بلند قرار داشته باشد و سازی و قرآنی در دست داشته باشد، کدام را زیر پا می گذارد که به نان برسد؟ گفتند:"ساز را."

شیخ گفت:"هر دو گرسنه بودند و محتاج. اولی قرآن را دستاویز نان خود کرده بود و دومی ساز را زیر پای خود گذارده بود"

tekwando.jpg
ورزشکار شناخته‌شده به‌دلیل انجام حرکات نمایشی با پوشش اختیاری در شهر بازداشت شد
alilari.jpg
ویژگی‌های نظامی علی خامنه‌ای در جنگ؛ از زبان علی لاریجانی

