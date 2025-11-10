ما نوکر، نماینده و کارگزار معصوم هستیم و مردم هم وظیفه دارند به ما بدهند!

حسین جعفری



۱-خلاصه منطق آقایان در تسلط بر منابع کشور: هر چقدر بدهید‌ می خوریم، کل کشور را می خوریم و بدهکار ملت هم‌ نیستیم زیرا ما نوکر، کارگزار و نماینده معصوم هستیم و مردم هم وظیفه دارند به ما بدهند والا طوری می شود که خرج دوا و دکتر شود!



۲-روزی ابوالحسن خرقانی با جمعی از مریدان از کوچه ای گذر می کرد. شخصی را دیدند که در گوشه ای نشسته و قرآن می خواند. شیخ بی اعتنا از او گذشت و مردی را دیدند که سازی داشت و آهنگی می نواخت. شیخ پولی به او داد.



پرسید: "دلیل این که به آن قاری کمک نکردید ولی به این ساز زن ترحّم نمودید چیست؟"

تنها آخوند راستگوی دنیا که توضیح میده چطور عین زالو از مال مردم ارتزاق میکنه!



مردم وظیفه دارند خرج ما آخوندها را بدهند، اصلا تعارف نداریم!

مخاطب تو پول میدی، من دارم لطف میکنم ازت پول میگیریم!



جوابتو بالای تیر برق میگیری بی همه چیز#سالگرد_مهسا#زن‌_زندگی_آزادی#مهسا_امینی pic.twitter.com/2bUEJ7jJ4F -- ARIX (@arixolin) August 30, 2023





گفت:"اگر گرسنه ای در اتاقی باشد و نانی بالای طاقچه بلند قرار داشته باشد و سازی و قرآنی در دست داشته باشد، کدام را زیر پا می گذارد که به نان برسد؟ گفتند:"ساز را."



شیخ گفت:"هر دو گرسنه بودند و محتاج. اولی قرآن را دستاویز نان خود کرده بود و دومی ساز را زیر پای خود گذارده بود"



