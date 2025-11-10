علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در مراسم رونمایی از کتاب زندگی جهان پهلوان غلامرضا تختی با کنایه دوباره به جهان پهلوان رسول خادم گفت: «تختی در زلزله بویین زهرا پول جمع میکرد. نه دوربین بود و نه عکاس. کجا یک عکس از تختی دیدید که پول جمع میکند؟ تختی نخواست تختی شود.»
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در مراسم رونمایی از کتاب زندگی جهان پهلوان غلامرضا تختی با کنایه دوباره به جهان پهلوان رسول خادم گفت: «تختی در زلزله بویین زهرا پول جمع میکرد. نه دوربین بود و نه عکاس. کجا یک عکس از تختی دیدید که پول جمع میکند؟ تختی نخواست تختی شود.» pic.twitter.com/Z8wpuUMAxV-- ایران اینترنشنال ورزشی (@iranintlsport) November 10, 2025
اسطوره ها، غرور و امیدِ همیشه جاری