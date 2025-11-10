علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در مراسم رونمایی از کتاب زندگی جهان پهلوان غلامرضا تختی با کنایه دوباره به جهان پهلوان رسول خادم گفت: «تختی در زلزله بویین زهرا پول جمع می‌کرد. نه دوربین بود و نه عکاس. کجا یک عکس از تختی دیدید که پول جمع می‌کند؟ تختی نخواست تختی شود.»

