Monday, Nov 10, 2025

صفحه نخست » حمله دبیر به رسول خادم

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در مراسم رونمایی از کتاب زندگی جهان پهلوان غلامرضا تختی با کنایه دوباره به جهان پهلوان رسول خادم گفت: «تختی در زلزله بویین زهرا پول جمع می‌کرد. نه دوربین بود و نه عکاس. کجا یک عکس از تختی دیدید که پول جمع می‌کند؟ تختی نخواست تختی شود.»

khadem.jpg
اسطوره ها، غرور و امیدِ همیشه جاری
ps2.jpg
فرماندهان حزب‌الله برای فرار از ترور، جراحی پلاستیک انجام می‌دهند

