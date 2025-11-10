پس از انتشار و فراگیر شدن ویدیویی از عروسی سعید کریمی، کاپیتان تیم فوتبال ملوان، رسول مهربانی، مجری صداوسیما با حمله به این فوتبالیست، این ویدیو و آنچه در آن می‌گذرد را «بی‌حیایی» دانست و از کمیته انضباطی و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال خواست تا با این بازیکن برخورد کند.



در این ویدیو که بخش‌هایی از آن در استادیوم سیروس قایقران تصویربرداری شده است، همسر سعید کریمی بدون حجاب اجباری و با لباس ملوان حضور دارد.

والا ما که خیلی حال کردیم ، دمشون گرم پیش فیلم عروسیشون اینقدر ساده و فوتبالی بود .

آقا رسول خیلی نامهربانی ! اگه راست میگید از بی حیایی عروسی دختر شمخانی حرف بزنید 😜 pic.twitter.com/VI71BB05Of -- Mojtaba poorbakhsh (@mojtabapourbakh) November 10, 2025

***