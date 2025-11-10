Monday, Nov 10, 2025

" تهدید جمهوری اسلامی واقعی‌ست اما دیگر آن تهدید سابق نیست"

nten.jpgایران اینترنشنال - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت که تهدید جمهوری اسلامی «واقعی است اما همان تهدید سابق نیست». او هشدار داد «نبرد برای اسرائیل هنوز تمام نشده» و کشورش در برابر این تهدیدها «با قاطعیت، ابتکار عمل و تدبیر»، عمل خواهد کرد.

نتانیاهو دوشنبه ۱۹ آبان در سخنرانی خود در کنست (پارلمان اسرائیل) تاکید کرد: «اکنون تلاش می‌شود تهدیدهایی که اسرائیل پیش‌تر آن‌ها را از میان برداشته بود، دوباره فعال شوند.»

او این تهدیدها را «تازه» خواند.

نخست‌وزیر اسرائیل گفت که «نبرد هنوز به پایان نرسیده است» و افزود دشمنان بدخواه «دوباره در حال مسلح شدن» هستند: «آنان از قصد خود برای نابود کردن همه ما، تا آخرین نفر دست برنداشته‌اند.»

نتانیاهو دقیقا مشخص نکرد کدام جبهه‌ها در حال «ایجاد تهدیدهای تازه علیه اسرائیل» هستند، با این حال ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر بارها برای از میان بردن توان نظامی حزب‌الله و از بین برد افرادی از یگان‌های نظامی این گروه، به جنوب لبنان حمله کرده است.

از سوی دیگر، آمریکا از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی حزب الله لبنان از طریق ارسال کمک های مالی خبر داد. جان هرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت جمهوری اسلامی امسال با وجود تحریم‌ها، حدود یک میلیارد دلار برای حزب‌الله ارسال کرده است.

علی رغم سخنان نخست وزیر اسرائیل، تحلیل‌گران احتمال درگیری دوباره این کشور با جمهوری اسلامی را بالا می‌دانند. نیویورک‌تایمز در گزارشی تحلیلی نوشت در غیاب مذاکرات، نظارت و شفافیت درباره میزان ذخایر مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها در منطقه از احتمال وقوع جنگی دیگر میان ایران و اسرائیل افزایش یافته است.

منابع منطقه‌ای می‌گویند بن‌بست خطرناکی شکل گرفته که نه مذاکره‌ای در جریان است، نه اطمینانی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی وجود دارد و نه نظارت مستقلی انجام می‌گیرد.

بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس بر این باورند که وضعیت کنونی حمله مجدد اسرائیل به ایران را تقریبا اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

بنیامین نتانیاهو در ادامه سخنان خود در پارلمان اسرائیل یادآوری کرد که پس از آغاز جنگ هفتم اکتبر، گفته بود «چهره خاورمیانه را دگرگون خواهیم کرد» و تاکید کرد این سخنان «خالی از معنا نبوده‌اند».
به گفته نتانیاهو، اسرائیل بیش از هر زمانی به کشورهای دیگر در منطقه نزدیک می‌شود و مردم درباره این موضوع بیشتر خواهند شنید.

اسرائیل ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب پیمان ابراهیم با دو کشور امارات و بحرین روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادی‌سازی روابط به امضا رساند. مقام‌های دولت دونالد ترامپ دیگر کشورهای مسلمان را که با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند، به پیوستن به پیمان ابراهیم ترغیب می‌کنند.

تهران همواره از مخالفان سرسخت عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه بوده است.

کاهش خطر نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی

بنیامین نتانیاهو در بخش دیگری از سخنان خود در کنست با اشاره به اقدامات این کشور پس از حمله هفتم اکتبر بار دیگر تاکید کرد اسرائیل «محور شر را به رهبری ایران در هم شکسته است» و اضافه کرد که اسرائیل «خطر دوگانه» تهدید هسته‌ای و تهدید بالستیک را «دور کرده یا کاهش داده» است.

نتانیاهو فهرستی از جبهه‌ها را برشمرد و گفت: «اسرائیل در نوار غزه، لبنان، سوریه، اردوگاه‌های پناهندگان کرانه باختری، عراق، یمن و ایران، با تمام قدرت به دشمنان خود ضربه وارد کرده است».

