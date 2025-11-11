بی بی سی - همایون ارشادی، بازیگر سینمای ایران، امروز سهشنبه (۲۰ آبان) در پی ابتلا به سرطان در ۷۸ سالگی درگذشت.
آقای ارشادی متولد ۱۳۲۶ در اصفهان بود.
او که معماری خوانده بود در سال ۱۳۷۶ با بازی در فیلم «طعم گیلاس»، ساخته عباس کیارستمی، به شهرت رسید و از آن به بعد وارد سینما شد.
طعم گیلاس جایزهٔ نخل طلا جشنواره کن را در سال ۱۹۹۷به دستآورد و بازی همایون ارشادی مورد توجه قرار گرفت.
یاد همایون ارشادی گرامی.-- آرش یوسفی -ARASH (@arash_Cosmo) November 11, 2025
من هیچوقت فیلم «طعم گیلاس»ش رو فراموش نمیکنم؛ بارها و بارها دیدمش.
چه زود دیر میشه... همه اونهایی که باهاشون خاطره داشتیم یکییکی دارن از کنارمون میرن.
انگار دنیا داره از آدمهایی که میشناختیم خالی میشه pic.twitter.com/wpmZVGsPka
او در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) در فیلم بادباکباز ساخته مارک فورستر ایفای نقش کرد. این فیلم اولین تجربه بینالمللی و هالیوودی او بود.
همایون ارشادی در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) در فیلم آگورا به کارگردانی آلخاندرو آمنابار بازی کرد.
او در فیلمهای دیگری از جمله درخت گلابی، پارتی، واکنش پنجم، پرونده هاوانا، زندگی با چشمان بسته، آل، یک سطر تا واقعیت، نارنجیپوش و اشباح نقشآفرینی کرده است.
هدف: سرنگونی جمهوری اسلامی قبل از پایان دوره ترامپ!
حمایت اهالی فوتبال از کاپیتان ملوان