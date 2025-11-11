Tuesday, Nov 11, 2025

همایون ارشادی درگذشت

homayon.jpgبی بی سی - همایون ارشادی، بازیگر سینمای ایران، امروز سه‌شنبه (۲۰ آبان) در پی ابتلا به سرطان در ۷۸ سالگی درگذشت.

آقای ارشادی متولد ۱۳۲۶ در اصفهان بود.

او که معماری خوانده بود در سال ۱۳۷۶ با بازی در فیلم «طعم گیلاس»، ساخته‌ عباس کیارستمی، به شهرت رسید و از آن به بعد وارد سینما شد.

طعم گیلاس جایزهٔ نخل طلا جشنواره کن را در سال ۱۹۹۷به‌ دست‌آورد و بازی همایون ارشادی مورد توجه قرار گرفت.

او در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) در فیلم بادباک‌باز ساخته مارک فورستر ایفای نقش کرد. این فیلم اولین تجربه بین‌المللی و هالیوودی او بود.

همایون ارشادی در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) در فیلم آگورا به کارگردانی آلخاندرو آمنابار بازی کرد.

او در فیلم‌های دیگری از جمله درخت گلابی، پارتی، واکنش پنجم، پرونده‌ هاوانا، زندگی با چشمان بسته، آل، یک سطر تا واقعیت، نارنجی‌پوش و اشباح نقش‌آفرینی کرده است.

1.jpg از راست: خالد عبدالله (بازیگر فیلم بادبادک‌باز)، خالد حسینی (نویسنده رمان بادبادک‌باز) و همایون ارشادی در جشنواره فیلم دوبی (۲۰۰۷)
**
0.jpgهمایون ارشادی در فیلم طعم گیلاس ساخته عباس کیارستمی
**
2.jpgهمایون ارشادی در فیلم بادبادک باز ساخته مارک فورستر
*
همایون ارشادی و مریلا زارعی در فیلم ماهی سیاه کوچولو ساخته مجید اسماعیلیهمایون ارشادی و مریلا زارعی در فیلم ماهی سیاه کوچولو ساخته مجید اسماعیلی
***

