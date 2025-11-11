Tuesday, Nov 11, 2025

صفحه نخست » هدف‌: سرنگونی جمهوری اسلامی قبل از پایان دوره ترامپ!

khamterror.jpgکیهان لندن - یک مقام ارشد اسرائیلی که نامش فاش نشده گفته است هدف کشورش سرنگونی رژیم ایران تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. به گفته این مقام، اسرائیل هدف‌گذاری کرده است یا قصد دارد تا قبل از تمام شدن دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، حکومت ایران را «وادار به واکنش یا فروپاشی کند.»

این مقام ارشد امنیتی دوشنبه ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان‌ماه) به «شبکه کان» گفت جمهوری اسلامی در تلاش برای تولید مجدد موشک‌های پیشرفته است و نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل با دقت تحرکات مرتبط را زیر نظر دارند.

طبق این گزارش دو کشور خود را برای رویارویی مسلحانه دیگری آماده می‌کنند.

این مقام افزود که حکومت ایران در حال بازسازی ذخایر موشکی پیشرفته خود است که پس از جنگ ۱۲ روزه بین دو کشور، عمدتاً کاهش یافته بود و اسرائیل با دقت تحولات را زیر نظر دارد.

به گفته این منبع اگر رویارویی جدیدی رخ دهد، «اسرائیل بسیار تهاجمی‌تر» از دوره‌های قبلی جنگ پاسخ خواهد داد و اورشلیم برای درگیری بسیار طولانی‌تر از ۱۲ روز آماده می‌شود.»

این گزارش‌ها یک روز پس از آن منتشر شد که «نیویورک تایمز» گزارش داد تهران تولید موشکی خود را به شدت افزایش داده و منابع ارشد به طور فزاینده‌ای معتقدند که جنگ دیگری بین اسرائیل و ایران «فقط مسئله زمان است».

علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بحران بین‌المللی که مواضعی همسو با جمهوری اسلامی دارد، به نیویورک تایمز گفت ایران به طور شبانه‌روزی روی بازسازی سامانه‌های موشکی بالستیک خود کار می‌کند تا بتواند «دو هزار موشک را هم‌زمان شلیک کند تا دفاع اسرائیل را غرق کند، نه ۵۰۰ موشک طی ۱۲ روز».

واعظ افزود: «اسرائیل احساس می‌کند کار ناتمام است و دلیلی برای از سرگیری درگیری نمی‌بیند، بنابراین ایران آماده‌سازی برای دور بعدی را دو برابر کرده است»، اما با این حال هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که جنگی جدید به‌زودی رخ دهد.

