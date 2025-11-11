ایران وایر - بامداد سه‌شنبه ۲۰آبان۱۴۰۴، قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک زندانی متهم به قتل مسعود داوودی، پزشک ساکن یاسوج، را در میدان هفت‌تیر این شهر و در ملاعام اعدام کرد.

به گزارش رسانه‌های داخلی، نام این زندانی اعلام نشده اما او اسفند سال گذشته از سوی دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد به «اعدام در ملاعام» محکوم شده بود. دیوان عالی کشور نیز در شهریور۱۴۰۴ حکم را تایید کرده بود.

سازمان حقوق بشری ایران اما نام فرد متهم به قتل را «محمود انصاری» معرفی کرده‌ است.

مسعود داوودی، پزشک یاسوجی، ۲۱آبان۱۴۰۳ مقابل منزل خود با ضربات چاقو و شلیک گلوله کشته شد. دادستان وقت استان اعلام کرده بود متهم، داوودی را مسوول مرگ برادرش می‌دانسته و به همین دلیل دست به این قتل زده است.

اعدام امروز در حالی صورت گرفته که اجرای احکام در ملأعام طی سال‌های اخیر با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه بوده، اما جمهوری اسلامی همچنان این احکام را در خیابان‌های شهرها اجرا می‌کند.

