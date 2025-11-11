Tuesday, Nov 11, 2025

صفحه نخست » بهروز افخمی: فقط پولدارها و بیکارها مخالف حکومت هستند

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgبهروز افخمی، کارگردان سینما و مجری برنامه های صدا و سیما در یک مصاحبه ویدیویی گفت: «فقط پنج درصد مردم که پول و وقت اضافه دارند و ماهی یک میلیون تومان پول اینترنت می‌دهند، با حکومت مخالف‌اند.»

او افزود: «من هیچ‌وقت حرفی نزدم که مطلوب حکومت نباشد و امروز محبوب‌تر از همیشه‌ام و در خیابان از هر دو نفر، یک نفر به من سلام می‌کنند.»

او در بخش دیگری از این گفتگو گفت: در تشییع سردار سلیمانی ۴-۵ میلیون نفر شرکت کردند. ۹۵٪ زن ها با چادر سیاه بودند. اونجا فهمیدم خیلی از طرفداران حکومت در روزهای عادی زیاد بیرون نمی‌آیند

***

مطلب قبلی...
ghesas2.jpg
قاتل دکتر مسعود داوودی در ملاعام اعدام شد
مطلب بعدی...
resayee.jpg
ای بابا... مراعات کنید خانوم نشسته!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar27.jpg
بهرام مشیری درگذشت
daily11.jpg
استقبال کم نظیر از احمد الشرع در کاخ سفید
one2.jpg
تصاویر دیده نشده از زنده یاد عطا بهمنش گزارشگر ورزشی
oholic11.jpg
مردم کدام کشورها بیشترین میزان ارتباط با طبیعت را دارند؟ ایران رتبه دوم جهان!»
daily11-1.jpg
رنگ منحصر به هر کشور چیست؛ کدام رنگ به نام ایران است؟
goftar11.jpg
رسول خادم؛ از ورود به تشک کشتی تا تبدیل شدن به هفدهمین کشتی‌گیر برتر قرن بیستم!
daily10.jpg
ازدواج شیرین ناصری مجری منوتو با همسرش چارلی
goftar10.jpg
رویداد حکومتی جمهوری اسلامی، در برابر ایرانیان زانو بزنید

از سایت های دیگر

فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آشنایی
کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب
کاریکاتور هفته: زن‌کشی دختر ۱۵ ساله بابلی
کاریکاتور: عذاب الهی های لس آنجلسی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
راستی‌آزمایی؛ ویدیوی پر بازدید سربازی که در حال گریه کردن است
dw2.jpg
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
oholic30.jpg
خانه رونالدو در عربستان سعودی!
one10-1.jpg
تصاویری از فروپاشی دیوار برلین در سالگرد آن

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy