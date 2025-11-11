بهروز افخمی، کارگردان سینما و مجری برنامه های صدا و سیما در یک مصاحبه ویدیویی گفت: «فقط پنج درصد مردم که پول و وقت اضافه دارند و ماهی یک میلیون تومان پول اینترنت میدهند، با حکومت مخالفاند.»
او افزود: «من هیچوقت حرفی نزدم که مطلوب حکومت نباشد و امروز محبوبتر از همیشهام و در خیابان از هر دو نفر، یک نفر به من سلام میکنند.»
او در بخش دیگری از این گفتگو گفت: در تشییع سردار سلیمانی ۴-۵ میلیون نفر شرکت کردند. ۹۵٪ زن ها با چادر سیاه بودند. اونجا فهمیدم خیلی از طرفداران حکومت در روزهای عادی زیاد بیرون نمیآیند
