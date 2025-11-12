Tuesday, Nov 11, 2025

صفحه نخست » خبرگزاری فارس مچ حمید رسایی را گرفت

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgدنبال کردن سایت همسریابی "ایده آل" توسط رسایی

تصاویر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از صحن علنی مجلس در روز سه‌شنبه، نشان می‌دهد حمید رسایی، نماینده تهران، اولین کانالی که در پیام‌رسان داخلی «ایتا» دنبال می‌کند، «کانال همسریابی ایده‌آل» است.

پس از واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این تصویر، خبرگزاری فارس ضمن حذف این تصویر، انتشار آن را «بی‌دقتی و نقض حریم شخصی حمید رسایی» خواند و نوشت: «برخی رسانه‌ها با سوءاستفاده از این اشتباه، اقدام به انتشار تحلیل‌های نادرست و شایعاتی کردند که جنبۀ توهین‌آمیز نسبت به این نماینده مجلس داشت.»

rasayee.jpg

مطلب قبلی...
pezeshkian.jpg
اگر رهبری را می‌زدند به جان هم می‌افتادیم و دیگر نیازی به حمله اسرائیل نبود
مطلب بعدی...
khamterror.jpg
هدف‌: سرنگونی جمهوری اسلامی قبل از پایان دوره ترامپ!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily11-1.jpg
رنگ منحصر به هر کشور چیست؛ کدام رنگ به نام ایران است؟
goftar27.jpg
بهرام مشیری درگذشت
daily11.jpg
استقبال کم نظیر از احمد الشرع در کاخ سفید
goftar11.jpg
رسول خادم؛ از ورود به تشک کشتی تا تبدیل شدن به هفدهمین کشتی‌گیر برتر قرن بیستم!
one2.jpg
تصاویر دیده نشده از زنده یاد عطا بهمنش گزارشگر ورزشی
oholic11.jpg
مردم کدام کشورها بیشترین میزان ارتباط با طبیعت را دارند؟ ایران رتبه دوم جهان!»
daily10.jpg
ازدواج شیرین ناصری مجری منوتو با همسرش چارلی
goftar10.jpg
رویداد حکومتی جمهوری اسلامی، در برابر ایرانیان زانو بزنید

از سایت های دیگر

فیلم: عاقبت ارسال عکس از آلت جنسی
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
بهترین سرمایه گذاری در کانادا؛ سودآورترین فرصت‌ها
کاریکاتور: رهبری گروگانگیر حرفه‌ای

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
راستی‌آزمایی؛ ویدیوی پر بازدید سربازی که در حال گریه کردن است
dw2.jpg
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
oholic30.jpg
خانه رونالدو در عربستان سعودی!
one10-1.jpg
تصاویری از فروپاشی دیوار برلین در سالگرد آن

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy