دنبال کردن سایت همسریابی "ایده آل" توسط رسایی

تصاویر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از صحن علنی مجلس در روز سه‌شنبه، نشان می‌دهد حمید رسایی، نماینده تهران، اولین کانالی که در پیام‌رسان داخلی «ایتا» دنبال می‌کند، «کانال همسریابی ایده‌آل» است.

پس از واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این تصویر، خبرگزاری فارس ضمن حذف این تصویر، انتشار آن را «بی‌دقتی و نقض حریم شخصی حمید رسایی» خواند و نوشت: «برخی رسانه‌ها با سوءاستفاده از این اشتباه، اقدام به انتشار تحلیل‌های نادرست و شایعاتی کردند که جنبۀ توهین‌آمیز نسبت به این نماینده مجلس داشت.»



