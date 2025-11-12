قضاوت جامعه درمورد افراد و گروه‌های تاثیرگذار در انقلاب ایران که این روزها به پنجاه و هفتی‌ها شهرت دارند و محکوم کردن آنان بابت شرایط امروز ایران چند سالی است که به نقل مجلس گفتگوها میان قسمت قابل توجهی از مردم و خصوصا نسل جوان تبدیل شده است.

البته باید اذعان نمود که بخشی از خشمی که در جامعه نسبت به این افراد و گروه‌ها وجود دارد و علتش اثرات فاجعه‌بار بیش از چهار دهه حکومت اسلامی است، قابل درک است، اما این قضاوت، وقتی می‌تواند راهگشا و چراغ راهی برای آینده باشد که با رعایت انصاف و به خرج دادن منطق انجام شود و از حالت عقده‌گشایی صرف خارج شود.

در واقعیت صحنه، توسعه نامتوازن جامعه در بستر اقتصاد نفتی در دهه چهل و پنجاه، به ایجاد یک طبقه متوسط رو به رشد انجامید که از امکانات مادی جدید و نسبتا زیادی برخوردار شدند.

سرعت بالای این تحولات اما فرصتی برای هضم و آموختگی فرهنگی منطبق با این تحولات را به دست نمی‌داد و ما در این دو دهه‌ عمدتا با طبقه متوسطی با ذهنیتی دوپاره روبرو هستیم که از یک طرف روز به روز بیشتر با دانشگاه، کافه، تئاتر، اپرا، گالری سینما، آپارتمان‌نشینی و سایر مظاهر مدرنیته و قوانین پیچیده شهرنشینی دمخور و مانوس می‌شود و از طرف دیگر به دلیل کنده شدن ناگهانی از ریشه‌های قدیمی‌ روستایی خود که تابع روابطی ساده و ابتدایی بودند، احساس دلتنگی و حتی ترس می‌کرد.

اینجا بود که خمینی با گفتمانی که بر تئوری "بازگشت به خویشتن" تکیه داشت وارد صحنه می‌شود و گویی دقیقا همان صاحب مرهمی است که برای درمان زخم‌های ناشی از این تضاد مبعوث شده است.

این گفتمان البته دستپخت خمینی نبود و در زنجیره‌‌‌ی تفکری پیوسته‌ای با فردید، شایگان و نراقی شروع شد، توسط آل احمد رنگ و بوی مذهبی گرفت، به دست علی شریعتی شیعیانیزه شد و در گام بعد به ابزاری در دستان خمینی و ملاهای رادیکال شیعه اطرافش تبدیل گردید.

مردی که با شکستن تمام کلیشه‌های سخن‌وری، با زبانی شکسته و عامی و با محتوایی به شدت سنتی سخن می‌گفت و باطل‌السحری برای رفع آثار ترس و نگرانی درونی شده جامعه از مدرنیته‌ای به نظر می‌رسید که باوجود امکانات بیشمارش، آرامش خانه پدری و نظام پدرسالارانه سنتی روستایی را به چالش کشیده بود.

اکسیری که ظاهرا قرار بود در عین حفظ تمام امکانات موجود، هم مردم را به مقام انسانیت و خلیفه‌اللهی بازگرداند و معصومیت از دست رفته‌‌ این طبقه را بازسازی و وجدان مخدوش شده شهری‌ آنان را تطهیر نماید و در آن واحد پول نفت را هم بر سر سفره‌شان بیاورد و آب و برق و مسکن و اتوبوس و ... را مجانی کند.

تفکری که چون مخدری قدرتمند در رگ‌های جامعه تزریق و به سرعت همه‌گیر شد.

بدنه اصلی فجرآفرینان انقلاب ۵۷ نیز از همین طبقه متوسط بوده‌اند.

در آن زمان طبقه روستایی و طبقات فرودست، با تربیت پدرسالارانه‌ای که در بستر آن بزرگ شده بودند، عمدتا به سلطنت باوری عادتی داشتند و انقلابی شدن این طبقات نیز عمدتا بعد از انقلاب ۵۷ صورت گرفت وقتی یک قدرت جدید خلا قدرت را پر کرده، نماد پدرسالار جامعه دوباره برقرار گردید.

این طبقه متوسط اثرگذار در انقلاب را البته باید در بازه زمانی خود قضاوت کرد؛ بیشتر آنها درواقع فرزندان زمان خود و متاثر از جو سیاسی دهه شصت و هفتاد میلادی جهان بودند؛ کسانی‌ که اکثریت آنان از قضا در بستر روش توسعه محور شاه، شهری، دانشگاهی و روشنفکر شده بودند و در اتمسفر آن روزگار، برای هویت بخشی به خود راهی جز مخالف سلطنت بودن و بورژوازی را دشمن خود دیدن نمی‌دیدند.