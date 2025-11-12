رویداد۲۴ بر پایه یک نظرسنجی محرمانه از نارضایتی ۹۲ درصدی مردم از وضعیت کشور خبر داد

پایگاه خبری رویداد۲۴ در گزارشی به یافته‌های نظرسنجی اخیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) پرداخت که محرمانه بوده و جزییاتی از آن به‌تازگی به رسانه‌ها درز کرده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد نارضایتی عمومی از وضعیت کشور به حدود ۹۲ درصد رسیده است.

خبرنامه گویا - این نظرسنجی توسط یکی از مراکز معتبر در حوزه افکارسنجی انجام شده و نتایج آن هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده است. گفته می‌شود هدف از انجام این پیمایش، بررسی میزان رضایت مردم از عملکرد دولت‌های مختلف پس از انقلاب بوده است.

به نقل از منابع مطلع، داده‌های گردآوری‌شده نشان می‌دهد که هرچند در تهران میزان رضایت از دولت احمدی‌نژاد پایین‌تر از میانگین کشوری است، اما در سطح ملی او همچنان در صدر قرار دارد. در رده‌های بعدی، دولت‌های ابراهیم رئیسی، محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی قرار گرفته‌اند و دولت‌های حسن روحانی و سپس مسعود پزشکیان در انتهای فهرست دیده می‌شوند.

به گزارش رویداد۲۴ این نتایج از جهاتی قابل تأمل است، اما با برخی نظرسنجی‌های سال‌های گذشته نیز هم‌خوانی دارد.

برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ مؤسسه «استاتیس» نیز در بررسی محبوبیت چهره‌های سیاسی ایران، احمدی‌نژاد را در صدر و روحانی را در پایین‌ترین رده قرار داده بود.

منابع آگاه تأیید کرده‌اند که داده‌ها و نتایج این پیمایش معتبر است، اما تصمیم برای انتشار عمومی آن هنوز گرفته نشده است. در عین حال، تحلیل این‌گونه نظرسنجی‌ها نیازمند توجه به چند نکته کلیدی است:

نخست آن‌که شرایط زمانی هر دولت بر نگاه مردم تأثیر مستقیم دارد؛ برای مثال دولت سازندگی در سال‌های پس از جنگ با انتظارات متفاوتی روبه‌رو بود. همچنین گذر زمان و تغییر فضای اجتماعی و اقتصادی کشور، ارزیابی مردم از عملکرد دولت‌ها را دستخوش تغییر می‌کند.

دوم اینکه این نظرسنجی برای انتشار عمومی طراحی نشده و مخاطبان اصلی آن نهادهای حکومتی هستند. بنابراین آنچه به بیرون درز کرده صرفاً رتبه‌بندی خام دولت‌هاست، در حالی که گزارش اصلی شامل تحلیل‌های تفصیلی و تفسیر آماری نیز می‌شود.

سوم اینکه تفاوت در طول دوران فعالیت دولت‌ها، مقایسه مستقیم میان آن‌ها را دشوار می‌کند. بیشتر دولت‌ها دوره‌های هشت‌ساله داشته‌اند، در حالی که دولت سیزدهم تنها سه سال و دولت چهاردهم حدود یک سال فعالیت داشته است. از این رو مقایسه میزان محبوبیت در بازه‌های زمانی نابرابر از نظر آماری محدودیت‌هایی دارد.

با این حال، آنچه در همه نظرسنجی‌ها مشترک است، سطح بالای نارضایتی عمومی از وضعیت فعلی کشور است. بر پایه آخرین پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، بیش از ۹۲ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که از شرایط کنونی کشور ناراضی‌اند و اعتماد عمومی به نهادهای رسمی به‌شکل چشمگیری کاهش یافته است.