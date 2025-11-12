رسانه‌های ایران خبر دادند فواد شمس، فعال سیاسی و رسانه‌ای، به زندگی خود پایان داد. او کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی و فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران بود و به فعالیت روزنامه‌نگاری می‌پرداخت.

شمس پیشتر سابقه بازداشت پس از اعتراضات سراسری را داشته است. پیش از اقدام به خودکشی، او در رسانه‌های اجتماعی متن‌هایی منتشر کرد که موجب نگرانی درباره وضعیتش شده بود. شمس از خستگی و پایان زندگی در ۴۰ سالگی نوشته بود.

من تسلیم شده‌ام!



آخرین نوشته زنده‌یاد فواد شمس

در گروه دورهمی



مشکل خیلی اساسی‌تر از اشخاص است. سیستم جوری طراحی شده که صرفا افراد بله‌قربان‌گو می‌خواهد. اکثرا هم افرادی که ریاکار هستند. متاسفانه افراد صادق وطن دوست و کارآمد را حذف می‌کنند. تجربه شخصی من نشان داده که صادق و کارآمد باشی حذف می‌شوی.