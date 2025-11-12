جمهوری اسلامی با وقت‌کشی در مذاکرات به‌دنبال ساخت سلاح اتمی است

خبرنامه گویا - صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یک مناظره ویدیویی گفت جمهوری اسلامی طی سال‌ها «هر کاری توانست برای نابودی اسرائیل انجام داد» و با «مذاکرات قلابی و وقت‌کشی» در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است. او تأکید کرد حکومت ایران به جای حل مشکلات مردم، از سیاست‌های خارجی پرتنش برای حفظ بقای خود استفاده می‌کند.

زیباکلام با اشاره به شعارهای تکراری مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا گفت: «یک عمری مرگ بر آمریکا گفتید و هر کاری توانستید برای نابودی اسرائیل کردید.» او افزود که جمهوری اسلامی موجودیت خود را بر پایه دشمنی با آمریکا و اسرائیل تعریف کرده و از این سیاست برای توجیه ناکارآمدی‌های داخلی بهره می‌برد.

او در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که مذاکرات جمهوری اسلامی با غرب، واقعی نیست و صرفاً برای خریدن زمان و ادامه برنامه‌های هسته‌ای طراحی شده است. زیباکلام گفت: «نان جمهوری اسلامی در آمریکاستیزی است. اگر آن را از شما بگیرند، دیگر چیزی برای گفتن به مردم ندارید.»

زیباکلام همچنین به مراسم حکومتی اخیر در میدان انقلاب تهران واکنش نشان داد و آن را «بالماسکه» نامید. او با طعنه گفت: «عظمت شما در آن بالماسکه‌ای بود که راه انداختید.» اشاره او به مراسمی با عنوان «مقابل ایرانیان دوباره زانو می‌زنید» بود که با هدف نمایش قدرت و «مقاومت» برگزار شد.

او در پایان گفت این‌گونه نمایش‌ها و شعارهای ضدغربی برای انحراف افکار عمومی و پنهان کردن نارضایتی‌های مردم طراحی می‌شود. زیباکلام با انتقاد از رهبران جمهوری اسلامی افزود حکومت به جای پرداختن به مطالبات واقعی جامعه، با دامن زدن به دشمنی‌های خارجی و تکرار نمادهای تاریخی خیالی، سعی دارد برای خود مشروعیت بسازد.