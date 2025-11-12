فوتبالیستهایی برای نظام
خلاصه مقاله پیام یونسیپور در ایران وایر
خبرنامه گویا - در آستانه جام جهانی ۰۲۶، گفتوگوی شجاع خلیلزاده، مدافع تیم ملی فوتبال ایران، با مسعود پزشکیان رئیسجمهور جمهوری اسلامی، خبرساز شده است. خلیلزاده در این دیدار گفته بود: «ما داریم جایی میرویم در جام جهانی که آمریکاست و میخواهیم پرچم جمهوری اسلامی را در آمریکا بالا ببریم.» اظهارات او، که بارها نام «جمهوری اسلامی» را به جای «ایران» به کار برد، واکنشهای گستردهای را در فضای عمومی برانگیخت.
خلیلزاده، که خود را عضوی از «نسل طلایی فوتبال ایران» در کنار علیرضا بیرانوند، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و حسین کنعانیزادگان میداند، در ادامه از رئیسجمهور خواست تا به بازیکنان تیم «کمک» کند. این درخواست با انتقادهایی از سوی کاربران و طنزپردازان روبهرو شد. «محمدرضا نصیری»، روزنامهنگار، در واکنش نوشت: «بازیکنان تیم ملی شبها گرسنه میخوابند، پس شاید رئیسجمهور باید مجوز واردات یک خودروی لوکس دیگر به آنها بدهد.»
در این دیدار، که ۱۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، فقط علیرضا بیرانوند و شجاع خلیلزاده اجازه صحبت داشتند. با غیبت کاپیتانهای اصلی تیم، یعنی طارمی و جهانبخش، خلیلزاده نقش «بزرگتر تیم» را بر عهده گرفت. او که پیشتر بیرانوند را «بیسواد» خوانده بود، اینبار تلاش کرد تا سخنان خود را به حاکمیت پیوند دهد و حمایت مستقیم دولت را برای تیم جلب کند.
سنت اهدای پاداش به بازیکنان تیم ملی از دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد آغاز شد، زمانی که او برای نخستین بار «حواله واردات خودرو» را به عنوان پاداش صعود به جام جهانی اهدا کرد. این رویه در دوره حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نیز تکرار شد. اما در دوره کنونی، بهدلیل فشار افکار عمومی، انتقادات از رانتهای ورزشی و موانع قانونی در شمارهگذاری خودروها، دولت از تکرار این روش خودداری کرده است.
با این حال، منابع «ایرانوایر» گزارش دادهاند که رایزنیهایی میان بازیکنان، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش برای اعطای «حواله واردات برخی اقلام خاص» بهعنوان پاداش جدید در جریان است. گفته میشود این اقلام از گروههای کالایی «۴» و «۲۷»* انتخاب شدهاند، و اعطای آنها پیش از اعزام تیم به اردوی نهایی در نظر گرفته شده است. نوع و میزان این پاداشها ظاهراً به قرعهکشی جام جهانی و حساسیت سیاسی گروهی که ایران در آن قرار میگیرد، بستگی خواهد داشت.
*گروه کالایی ۴ شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که واردات آنها از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است، و گروه ۲۷ دربرگیرنده کالاهایی نظیر سوختها، تجهیزات خاص و اقلام گرانقیمت الکترونیکی است. به این ترتیب، بازیکنان تیم ملی برای «برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی در آمریکا»، ممکن است مجوز واردات کالاهایی دریافت کنند که ورودشان حتی برای تاجران عادی غیرممکن است -- پاداشی تازه به جای حواله خودرو.
مرگی که برایمان عادی شده!